Intel toont NUC 13 Extreme Raptor Canyon waar drieslots-gpu's in passen

Intel heeft de NUC 13 Extreme Raptor Canyon getoond, een barebones mini-pc die een grotere behuizing heeft dan eerdere NUC Extreme-modellen. Door die grotere behuizing past er een grotere grafische kaart in die tot drie sleuven in beslag neemt.

Het bedrijf zegt dat het de NUC 13 Extreme Raptor Canyon op basis van klantenfeedback ondersteuning voor grotere gpu's heeft gegeven. Intel toonde de nieuwe NUC in een Twitch-stream; de onthulling met meer specificaties volgt later. De NUC is 13,9 liter groot; de NUC 12 Extreme Dragon Canyon meet 8 liter.

De NUC 13 Extreme is niet alleen groter, maar heeft ook een andere indeling dan de NUC 12 Extreme. Bij de nieuwe NUC zit de gpu onder in de barebones-mini-pc en zit het moederbord daarboven in een eigen compartiment. Aan de linkerzijkant zitten twee 120mm-ventilators, die elk een van de compartimenten koelen. Intel levert de NUC's met Raptor Lake-processors.

Afbeeldingen via twitteraccount Charlie