Volition richt zich eerst op Saints Row-bugs en daarna pas op dlc

Nieuwe content voor Saints Row is 'minder een prioriteit geworden' voor Volition. In plaats daarvan wil de ontwikkelaar eerst de game zelf verbeteren. Daarom richt het bedrijf zich op bugfixes en andere verbeteringen voordat er grote nieuwe content naar de game komt.

Volition zegt Saints Row voor de lange termijn te ondersteunen 'en hoewel we nu liever over roadmaps en uitbreidingen zouden willen praten, voelen we dat de focus nu moet zijn op hoe we het spel zelf in 2022 en daarna gaan verbeteren'. In november moet de eerste grote update voor het spel verschijnen, waarin 'zoveel mogelijk' verbeteringen en bugfixes moeten zitten.

Die novemberupdate moet 200 bugfixes en stabiliteitsverbeteringen bevatten, met de focus op challenges, de algehele stabiliteit van het spel en co-op. Volition erkent dat er nu problemen zijn met co-op en dat nu ook niet duidelijk is wanneer co-op mogelijk is en waarom wel of niet. De ontwikkelaar wil dit daarom duidelijker maken.

Met de update moeten 'sommige activiteiten' minder herhaald aanvoelen en moeten challenges meer opleveren voor de speler. De update brengt ook verbeteringen voor de haptic feedback en trilfuncties, en moet het vehicle management beter maken.

Hoewel Volition nog geen grote uitbreidingen voor de game bekendmaakt, kondigt het bedrijf de eerste Cosmetic Pack aan. Deze is gratis voor alle spelers en bevat nieuwe kleren en een nieuwe auto. Dit jaar moeten meer gratis cosmetische packs verschijnen, naast cosmetische uitbreidingen die alleen voor bezitters van de Expansion Pass zijn. Volgend jaar moet de eerste grote uitbreiding van het verhaal van de game verschijnen.

Saints Row is een reboot van de gameserie en is in augustus verschenen. Tweakers schreef een review over de game. Hoewel de game vermakelijk is, kwam hij toen ook verouderd over. Ook noemden we de kwaliteitsproblemen van het spel.