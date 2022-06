Volition onthult Saints Row-gameplay, vijandige facties en hoofdpersonen

Ontwikkelaar Volition publiceert een nieuwe trailer waar gameplay van de aankomende Saints Row-reboot in te zien is. In de video geeft het bedrijf daarnaast meer informatie over de hoofdpersonages, de omgevingen en de drie vijandige facties waar de Saints tegen strijden.

In de Saints Row-reboot bouwt een groep vrienden onder leiding van The Boss een crimineel imperium op, zo legt de ontwikkelaar in een uitgebreide video uit. De speler bestuurt The Boss en kan hem of haar helemaal naar eigen inzicht ontwerpen. Daarnaast staan Eli de zakenman, Nina de autoliefhebber en Kevin de shirtloze wannabe tv-kok centraal in het verhaal. Spelers krijgen de vrijheid om hun criminele Saints-organisatie zelf in te richten, al geeft Volition geen voorbeelden van de manieren waarop dat zou kunnen.

Wel laat het Amerikaanse bedrijf weten dat er drie hoofdzakelijke vijandige facties in Saints Rows Santo Ileso actief zijn. Marshall is een machtige multinational, uitgerust met futuristisch wapentuig. De Panteros bestaan uit zwaarbewapende agressievelingen van de straat. Tot slot vechten de Saints tegen de Idols, anarchisten die niet specifiek goed kunnen vechten, maar in massa's op de speler afkomen.

Daarnaast geeft Volition meer informatie vrij over de omgeving van de nieuwe Saints Row. De reboot speelt zich af in Santo Ileso, een fictieve stad in het woestijnachtige zuidwesten van de Verenigde Staten. Het motto van de stad luidt "keep it strange" en volgens de ontwikkelaar is het de ideale plek om een crimineel imperium op te bouwen, aangezien wethandhaving er niet van de orde is.

De Saints Row-reboot werd eerder deze week tijdens de Gamescom 2021 aangekondigd. De oorspronkelijke onthulling bestond uit een volledig computergegenereerde trailer met enkele seconden gameplay, helemaal aan het einde. De reacties van fans liepen uiteen, al lijkt er veel kritiek te zijn op de game vanwege het verschil in stijl vergeleken met de uitgesproken, satirische voorgaande delen.

De betreffende trailer heeft op het moment van schrijven op YouTube ruim 22.000 duimpjes omlaag gekregen en ruim 16.000 duimpjes omhoog. De nieuwste trailer heeft vooralsnog meer positieve dan negatieve stemmen. Volition onderstreept in een reactie op Twitter dat het achter de nieuwe stijl van de game staat. Saints Row komt op 25 februari 2022 uit voor pc en consoles.