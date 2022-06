Deep Silver deelt teaser nieuwe Saints Row, aankondiging volgt tijdens Gamescom

Deep Silver heeft een teaser van een nieuwe Saints Row-game gepubliceerd. In het korte filmpje is een met graffiti bekladde muur te zien met daarop het woord "rebooting". Daarnaast is het Saints Row-logo te zien. Tijdens Gamescom gaat de uitgever de game officieel onthullen.

Het korte filmpje werd in eerste instantie door gamejournalist Geoff Keighley gedeeld op Twitter, waarna het officiële Saints Row-kanaal het bericht deelde en zelf een screenshot van de graffitimuur plaatste, aldus EuroGamer. Keighley belooft een volledige onthulling van de game tijdens Gamescom 2021. De videogamebeurs gaat op woensdag 25 augustus om 20.00 uur Nederlandse tijd van start.

Bijna exact twee jaar geleden kondigde Deep Silver een nieuwe Saints Row aan, in ontwikkeling bij Deep Silver Volition. Het bedrijf liet toen weten dat het om een volwaardig vervolg op de laatste Saint Row uit 2013 ging. Het is niet duidelijk of de teaser inderdaad naar dat project refereert. Het woord rebooting kan verwijzen naar een volledig nieuw begin van de franchise, maar zou ook simpelweg het doorgaan van de huidige serie kunnen beschrijven. Sinds 2013 bracht Deep Silver nog een standalone-uitbreiding voor Saints Row IV en een Saints Row: The Third-remaster uit.