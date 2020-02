Saints Row IV komt op 27 maart uit voor Nintendo Switch

De in 2013 uitgebrachte game Saints Row IV vindt na bijna zeven jaar zijn weg naar de Nintendo Switch. Op 27 maart komt het spel uit voor de console. De Switch-versie wordt gebundeld met alle eerder uitgebrachte dlc.

Deep Silver laat weten dat Saints Row IV Re-Elected op 27 maart uitkomt en alle vijfentwintig eerder uitgebrachte dlc-pakketten bevat, waaronder twee episodische verhaaluitbreidingen genaamd Enter The Domnatrix en How The Saints Save Christmas. Het in 2015 uitgebrachte Saints Row: Gat out of Hell is geen onderdeel van de Switch-uitgave; Deep Silver zegt op Twitter dat dat een standalone-game was.

Saints Row IV kwam uit in 2013 en laat spelers in de huid kruipen van de president van de Verenigde Staten, die over nogal wat superkrachten beschikt. Aan hem en de speler de taak om onze planeet te verdedigen tegen Zin-aliens, waarbij een scala aan bizarre wapens voorhanden is.

Saints Row IV Re-Elected is niet de eerste titel in de reeks die voor de Nintendo Switch uitkomt. Saints Row: The Third kwam vorig jaar al uit voor de console. Digital Foundry had echter de nodige kritiek op die versie. Zo kwam de framerate te vaak onder de 20fps uit en was er nogal wat inputlag.