Gespeeld op: Xbox One

Ook verkrijgbaar voor: Windows, PlayStation 4

Een beetje afwisseling in je werk is natuurlijk altijd prettig. Dat geldt voor iedereen, dus ook voor ontwikkelaars van games. Kijk bijvoorbeeld naar Guerrilla Games, dat na de nodige delen Killzone met merkbaar plezier aan Horizon Zero Dawn heeft gewerkt. Iets dergelijks moet ook voor het Amerikaanse Volition hebben gegolden. De studio heeft de afgelopen tien jaar vijf delen Saints Row afgeleverd en kennelijk was het tijd voor wat anders, want inmiddels ligt Agents of Mayhem in de winkel. Toch is het de vraag of deze game de afwisseling biedt die Volition zocht. En het is misschien nog wel meer de vraag of Volition wel met zo veel plezier aan de game heeft gewerkt. Hij is namelijk zeker niet op alle fronten geslaagd.

Agents of Mayhem heeft weliswaar niet de naam 'Saints Row' in zijn titel, maar helemaal los van die serie staat de nieuwe game niet. Hij speelt zich in hetzelfde fictieve universum af waarin niet alleen Saints Row, maar ook Red Faction is gesitueerd, de serie waar Volition de afgelopen tien jaar ook nog twee delen van afleverde. De good guys in de game maken onderdeel uit van de organisatie Mayhem, geleid door Persephone Brimstone en financieel ondersteund door de Ultor Corporation, allemaal namen die al eerder in Saints Row of Red Faction voorkwamen. Mayhem draagt als logo bovendien dezelfde fleur als de Saints, met dezelfde paarse kleur.

Bekende stijl

Het maakt dat Agents of Mayhem, zeker qua stijl, weinig afwijkt van Saints Row. De kleur paars is net zo dominant aanwezig als in Saints Row, en zowel op grafisch als tekstueel gebied lijken beide series sterk op elkaar. AoM is ook net zo over de top als SR. Dat is uiteraard geen bezwaar, want de stijl en humor van Saints Row steken prima in elkaar, en daarmee die van Agents of Mayhem ook. Dat wordt geholpen door prima voice acting. De humor is hier en daar wat bot en plat, en dus niet geschikt voor fijnproevers, moraalridders of tere zielen, maar wij kunnen hem wel waarderen. Toch is hij af en toe wel wat afgezaagd, wat ook komt doordat we al de nodige afleveringen van Saints Row achter de rug hebben. Het duidt ook op een euvel dat op meer aspecten van de game van toepassing is: het lijkt erop dat Volition bij het maken van Agents of Mayhem niet zo heel veel inspiratie had.

De stijl van de game is dus grotendeels vertrouwd. Volition bedient zich opnieuw graag van stereotypen. Mannen zijn breedgeschouderd en sterk, vrouwen zitten strak in het pak en hebben duidelijke rondingen, al geldt dat zowaar niet voor elke vrouw in de game. Dames van Oosterse origine gaan keurig gehuld in een sluier. De stijl wijkt niet of nauwelijks af van die in Saints Row. AoM heeft dezelfde cell shading, dezelfde vrolijke kleuren en dezelfde aan strips ontleende grafische effecten.

Agents of Mayhem is uit, zegt de uitgever.