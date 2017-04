Door Julian Huijbregts, maandag 3 april 2017 11:52, 18 reacties • Feedback

Uitgever Deep Silver maakt bekend dat Agents of Mayhem op 18 augustus uitkomt voor de PS4, Xbox One en pc. De game is gemaakt door Volition, de studio achter de Saints Row-games. Het nieuwe spel speelt zich af in hetzelfde universum.

Agents of Mayhem is een singleplayer-openwereldactiegame, die zich afspeelt in een futuristische versie van het Zuid-Koreaanse Seoul. Spelers kiezen voor aanvang van iedere missie drie van twaalf agenten en tijdens het uitvoeren van de missies kan er op ieder moment gewisseld worden tussen de personages. Volition heeft beschrijvingen van vier van de twaalf personages online gezet.

De Agents of Mayhem is een groep superagenten die het opneemt tegen de terroristische organisatie Legion. Met de aankondiging van de releasedatum is ook een nieuwe trailer van de game uitgebracht. Vorig jaar tijdens de E3 werd de game aangekondigd met een filmische trailer van vier minuten.