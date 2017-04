Door Sander van Voorst, maandag 3 april 2017 11:25, 80 reacties • Feedback

De Britse Internet Watch Foundation heeft maandag zijn jaarlijkse rapport over online inhoud die voortkomt uit kindermisbruik gepubliceerd. Daarin schrijft de organisatie dat vorig jaar 37 procent van alle kinderpornowebsites in Nederland wordt gehost.

De IWF meldt verder dat 92 procent van alle url's die naar dergelijke inhoud leiden, verwezen naar sites die worden gehost in vijf landen. Daarvan heeft Nederland het grootste aandeel, gevolgd door de VS met 22 procent, Canada met 15 procent, Frankrijk met 11 procent en Rusland met 7 procent. Daarmee hosten Europese landen ongeveer 60 procent van alle kinderporno, wat een stijging van 19 procentpunt ten opzichte van 2015 is. Dat gebeurt in de meeste gevallen via sites die afbeeldingen hosten en daarvoor geen kosten berekenen.

De organisatie schrijft in een ander deel van het rapport dat er een groei is waar te nemen in het aantal url's die verwijzen naar Nederlandse hosts. In 2015 waren dat 12.703 url's en in 2016 waren dat er 20.972. De aantallen in de VS namen af van 24.881 naar 12.492. De Internet Watch Foundation identificeerde in 2016 in totaal 57.335 url's die naar kinderporno in de vorm van afbeeldingen of video verwezen. Uit statistieken van 2012 blijkt dat Nederland destijds op plaats 11 van de wereld stond als het gaat om het totale aantal beschikbare hosts, ongeacht inhoud.

Verdere cijfers geven inzicht in de hostingstatistieken van het VK. Dat land zou verantwoordelijk zijn voor het hosten van 0,1 procent van alle inhoud. De organisatie schrijft dit toe aan de samenwerking met de 'online industrie', waarbij 52 procent van alle gemelde inhoud binnen een uur wordt verwijderd. Voor alle inhoud zou gelden dat het niet langer duurt dan twee dagen voordat er verwijdering plaatsvindt. De verwijdering vindt plaats op basis van takedownverzoeken door de IWF.

De organisatie heeft meldpunten in zestien landen waar mensen terechtkunnen als zij kinderporno willen melden. In Nederland is er geen dergelijk portaal, maar bestaat bijvoorbeeld het Meldpunt Kinderporno. In België is er een soortgelijke optie van Child Focus. In 2014 startten de Nederlandse politie en het OM een actie om 'bad hosting' aan te pakken, waaronder die van kinderporno.

De IWF identificeert websites naar aanleiding van meldingen en op basis van eigen onderzoek, dat onder meer wordt uitgevoerd met webcrawlers. Over inhoud op het dark web zegt de organisatie alleen dat het daarbij moeilijk is om de locatie van de host van te stellen. Sommigen zijn kritisch over de rol die de IWF zich toedicht. Het is geen overheidsorganisatie, maar de organisatie kan censuurmaatregelen nemen. Zo was er in 2008 bijvoorbeeld een incident waarbij een Wikipedia-artikel terechtkwam op de zwarte lijst van de IWF.