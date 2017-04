Door Julian Huijbregts, maandag 3 april 2017 11:00, 21 reacties • Feedback

Sega heeft op 1 april een 8bit-versie van Bayonetta uitgebracht op Steam. De game is gratis te downloaden en werkt echt. De achievements die in het spel te behalen zijn, blijken te verwijzen naar een website met een countdown die aftelt naar 11 april.

Sega heeft de 8bit-versie van Bayonetta op Steam gezet als 1-aprilgrap, maar het lijkt ook het begin te zijn van een teasercampagne rondom een nieuwe release. Door de plaatjes die bij de Steam-achievements horen te combineren, wordt de url www.sega.com/14111219 zichtbaar.

Op die website staat een timer die aftelt naar dinsdag 11 april. De getallen in de url verwijzen naar de geboortedatum van het personage in de Bayonetta-games: 19 december 1411. Op de achtergrond is een deel van een afbeelding te zien die eerder gebruikt werd voor de promotie van de Bayonetta-games.

Het is onduidelijk waar Sega precies naar aftelt, maar het uitbrengen van de 8bit-versie op Steam kan erop duiden dat de uitgever de Bayonetta-games naar de pc brengt. Bayonetta verscheen in 2010 voor de Xbox 360 en PlayStation 3. In 2014 verscheen de game ook op de Nintendo Wii U, samen met opvolger Bayonetta 2, die exclusive voor de Nintendo Wii U was.