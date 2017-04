Door Olaf van Miltenburg, maandag 3 april 2017 10:47, 102 reacties • Feedback

Apple ontwikkelt een grafische processor op basis van een eigen ontwerp. Het bedrijf heeft Imagination Technologies laten weten de licentieovereenkomst voor de PowerVR-technologie op te gaan zeggen. Over vijftien maanden zouden al de eerste producten op basis van de eigen gpu op de markt kunnen komen.

Apple ontwerpt de gpu onafhankelijk en in eigen beheer, maar behalve dat de gpu binnen vijftien maanden tot twee jaar in producten moet verschijnen zijn er geen details bekend. Er gaan al jaren geruchten dat Apple de gpu's in eigen beheer wil maken. Het werkt nu nog op basis van de PowerVR-ontwerpen van Imagination, al heeft Apple wel grote input bij de ontwikkeling van de gpu's voor in onder meer iPhones en iPads. Bij de nieuwe gpu's gaat het echter om een eigen ontwerp dat niet leunt op PowerVR-gpu's.

Daarmee wil het bedrijf de afhankelijkheid van het Britse Imagination Technologies afbouwen. Apple gebruikt de PowerVR-gpu's in iPhones, iPads, iPods, Apple TV en Apple Watch. Het is daarmee met afstand de grootste klant van Imagination Technologies, dat voor ongeveer de helft van zijn omzet afhankelijk is van het bedrijf uit Cupertino.

De Britse gpu-ontwerper zegt dat Apple geen bewijs heeft overhandigd om duidelijk te maken dat het geen inbreuk pleegt op de patenten, het intellectueel eigendom en vertrouwelijke informatie van Imagination. "Imagination gelooft dat het een extreme uitdaging is om vanuit het niets een nieuwe gpu-architectuur te ontwikkelen zonder inbreuk te plegen", claimt het bedrijf.

Vorig jaar waren er berichten over overnamegesprekken tussen Imagination en Apple. Die liepen blijkbaar op niets uit. Wel heeft Apple volgens Bloomberg een aandeel van 8,1 procent in Imagination Technologies, waarmee het de op drie na grootste aandeelhouder is. De aandelen van Imagination maakten maandag een vrije val na de bekendmaking.

Apple ontwerpt sinds 2010 al eigen socs voor smartphones in de A-serie en tablets en ook de Apple Watch heeft eigen chipsets aan boord. De basis hiervoor lag bij de overname van de kleine chipontwerper PA Semi in 2008 en Intrinsity in 2010. Voor de processorkernen in eigen socs ontwerpt Apple een eigen micro-architectuur op basis van ARM-architectuur. Daardoor kon het Amerikaanse bedrijf in 2013 als eerste een soc uitbrengen met 64-bits ARM-processorarchitectuur.