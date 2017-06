Gpu-ontwerper Imagination overweegt bedrijfsverkoop

Imagination wil zichzelf gaan verkopen. Dat zegt de Britse gpu-ontwerper, bekend van de PowerVR-chips in onder meer iPhones en iPads van Apple. Imagination en Apple hebben sinds dit voorjaar ruzie en Imagination verloor zeventig procent van zijn beurswaarde.

Imagination zegt dat het niet zeker is of er een bod zal komen en dat een verkoop volgt, maar het bedrijf claimt dat er van diverse andere bedrijven interesse is om heel Imagination te kopen. De Britten waren al bezig met de verkoop van enkele onderdelen, zoals de mips-processorarchitectuur. Vermoedelijk hebben diverse geïnteresseerden in de bedrijfsonderdelen gezegd dat ze heel Imagination wel willen hebben.

Imagination maakt al jaren de PowerVR-gpu's voor mobiele apparaten en heeft Apple als grootste klant. Apple is begonnen met werken aan een eigen gpu en Imagination claimt dat Apple daarbij kennis van Imagination heeft gebruikt.

Na die bekendmaking kelderde de beurswaarde van het bedrijf en die heeft zich sindsdien niet hersteld. Imagination is nu twee derde minder waard dan enkele maanden geleden. Vorig jaar waren er berichten over overnamegesprekken tussen Imagination en Apple. Die liepen blijkbaar op niets uit. Wel heeft Apple een aandeel van 8,1 procent in Imagination Technologies, waarmee het de op drie na grootste aandeelhouder is.