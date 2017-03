Door Sander van Voorst, maandag 20 maart 2017 12:38, 0 reacties • Feedback

De Amerikaanse Handelscommissie, de USITC , is een formeel onderzoek gestart naar aanleiding van een klacht van AMD. Deze richt zich tegen Vizio, LG, Sigma Designs en MediaTek. AMD is van mening dat de bedrijven inbreuk hebben gemaakt op zijn patenten.

Volgens de USITC richt het onderzoek zich op producten als televisies, smartphones, tablets, wearables en gpu's die bijvoorbeeld gebruikmaken van ATI- en AMD-technieken op het gebied van unified shaders en parallel pipeline graphics systems. In een eerdere versie van de klacht, die door AnandTech is gepubliceerd, stelt AMD dat de genoemde bedrijven inbreuk maken op zijn rechten door de vermelde producten in de VS te verkopen of te importeren.

Met de klacht wil AMD bereiken dat de producten uit de handel worden genomen, mocht de USITC tot de conclusie komen dat de rechten van het bedrijf zijn geschonden. Volgens AnandTech maken alle in de klacht genoemde bedrijven gebruik van licenties op gpu-technieken, die zijn uitgegeven door ARM en Imagination. Het zou voor AMD makkelijker zijn om direct achter fabrikanten van inbreukmakende producten zoals tv's en smartphones aan te gaan dan een zaak te beginnen tegen ARM en Imagination. Dat heeft ermee te maken dat een zaak in dat laatste geval zou gaan over de achterliggende technieken in plaats van de producten zelf.

Een voorbeeld van een potentieel inbreukmakend product is de Helio P10-soc van MediaTek, die voorkomt in toestellen van LG. De soc maakt gebruik van een Mali T860MP2-gpu, die onder licentie is bij ARM. Volgens AnandTech gaat het AMD hoogstwaarschijnlijk om de door ARM toegepaste Midgard-architectuur. De huidige zaak zou sterke gelijkenissen vertonen met een zaak die Nvidia in 2014 aanspande tegen Samsung en Qualcomm, en die het uiteindelijk verloor. Het is niet duidelijk wanneer de USITC tot een conclusie zal komen in de AMD-zaak. De onderzoeken van de commissie duren vaak langer dan een jaar.