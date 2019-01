AMD klaagt MediaTek aan voor inbreuk op gpu-patenten

AMD heeft MediaTek aangeklaagd wegens inbreuk op zijn patenten met betrekking tot grafische technologie. AMD wil via de rechter afdwingen dat MediaTek royalties afdraagt en in de toekomst stopt met inbreuk maken.

AMD wil royalties van MediaTek wegens gebruik van de gepatenteerde technieken in een reeks producten, waaronder tv's en slimme apparaten. AMD wil compensatie voor inbreuken nu en in het verleden en een stop op verdere inbreuken, schrijft Seeking Alpha.

De zaak is een vervolg van eerdere claims van AMD dat Vizio, LG, Sigma Designs en MediaTek met hun chips inbreuk maken op zijn patenten. De Amerikaanse handelscommissie USITC onderzocht die klachten in 2017 en in augustus 2018 viel de conclusie wat in ieder geval een patent betreft in het voordeel van AMD uit.

In feite zijn het gpu's van ARM en Imagination die de door AMD gepatenteerde grafische technologie gebruiken. De genoemde fabrikanten, waaronder MediaTek, nemen voor hun chips licenties op de gpu-technologie van ARM en Imagination. Het zou voor AMD makkelijker zijn om de bedrijven aan te klagen die de daadwerkelijke chips op de markt brengen in plaats van achter de ontwerpers van de achterliggende technieken aan te gaan, was de berichtgeving destijds.