Twitter komt met aparte bèta-app voor testen experimentele functies

Twitter gaat een aparte bta-app uitbrengen voor gebruikers die mee willen doen met tests van experimentele functies. De eerste nieuwe functies in de app zijn kleurcodes in antwoorden en algoritmische sortering van antwoorden op een tweet.

Gebruikers kunnen zich binnen een paar weken aanmelden voor de bta, waarna ze de app kunnen downloaden, meldt Techcrunch. Daarmee hebben die gebruikers twee apps van Twitter op hun telefoon staan. Of dat wenselijk is, gaat Twitter bepalen aan de hand van de feedback die het krijgt op deze stap.

De bedoeling is niet om functies te testen die al bijna moeten uitkomen. Twitter wil in de app functies testen die verder van release zijn, om die eventueel nog ingrijpend te kunnen aanpassen of te schrappen. Dat moet voorkomen dat Twitter functies introduceert die veel gebruikers niet fijn vinden.

De eerste functies in de app zijn antwoorden die een kleurcode meekrijgen om ze goed te onderscheiden van andere tweets. Ook zullen antwoorden van contactpersonen of mensen met gebruikers veel contact onderhouden op Twitter hoger verschijnen in een lijst met antwoorden op een tweet. Deze algoritmische sortering zit nu al in de tijdlijn, maar nog niet in antwoorden. Bovendien verbergt Twitter in antwoorden automatisch de Like- en Retweet-knoppen, omdat die daar minder worden gebruikt. Gebruikers moeten op een tweet klikken om die te liken of te retweeten.