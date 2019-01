Awesome Games Done Quick haalt bijna 2,4 miljoen dollar op

De meerdaagse speedrunningmarathon Awesome Games Done Quick heeft in totaal 2,39 miljoen dollar opgehaald voor de Prevent Cancer Foundation. Daarmee is het record van vorig jaar verbroken.

De organisatie van Awesome Games Done Quick maakte het uiteindelijke totaalbedrag van 2.394.668 dollar dat opgehaald is zondag bekend. Zaterdag werd de grens van 2 miljoen dollar doorbroken tijdens een speedrun van Super Mario Odyssey. Het geld komt ten goede aan Prevent Cancer Foundation, een stichting die zich inzet voor kankerpreventie.

In totaal hebben 46.386 donateurs bijgedragen aan het recordbedrag. Het grootste bedrag dat is gedoneerd is 217.000 dollar. Dat is van de organisatie zelf en waarschijnlijk een totaalbedrag dat via Twitch is opgehaald. Het daaropvolgend grootste bedrag is 154.850 dollar dat door een groep bijeen is gebracht. Gemiddeld is er 51,71 dollar gegeven voor het initiatief.

Met het totaalbedrag is het record van 2,2 miljoen dollar van vorig jaar verbroken. Awesome Games Done Quick is een jaarlijks speedrunningevenement waarbij, samen met Summer Games Done Quick, geld wordt opgehaald voor goede doelen Bij speedrunning is het doel om een spel zo snel mogelijk uit te spelen, al dan niet onder bepaalde voorwaarden. Deze editie werden er 131 games doorlopen. Op YouTube staat een overzicht.