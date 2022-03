Speedrunningmarathon Games Done Quick vindt weer plaats in fysieke vorm

Summer Games Done Quick wordt weer een fysiek evenement, maakt de organisatie bekend. Dat betekent dat speedrunners en het publiek weer tegelijk op dezelfde locatie aanwezig zijn. Een veelgehoorde klacht over het evenement is dat het minder vermakelijk is in virtuele vorm.

De organisatie van Games Done Quick maakt het nieuws bekend op Twitter. Het evenement zal weer plaatsvinden in een grote hal met aanwezig publiek, maar zal zoals altijd ook via een livestream te volgen zijn op Twitch.tv. Toch zal voor speedrunners die niet aanwezig kunnen of willen zijn maar beperkt de ruimte zijn om van een afstand deel te nemen. De eerstvolgende editie vindt plaats van 26 juni tot en met 3 juli. Het evenement vindt zoals altijd plaats in de VS.

Games Done Quick wordt meerdere malen per jaar georganiseerd. Het doel van het evenement is om kijkers te vermaken met zogenaamde speedruns, waarbij een videogame zo snel mogelijk wordt uitgespeeld, met eventuele extra mitsen en maren om het interessanter te maken. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan 100%, any% of glitchless. Maar dat kunnen ook specialere omstandigheden zijn, zoals spelen met een blinddoek om.

Tegelijk wordt er geld ingezameld voor een goed doel, vaak Artsen Zonder Grenzen en de Prevent Cancer Foundation. In voorgaande jaren heeft het evenement altijd enkele miljoenen dollars opgehaald. In totaal heeft het evenement viermaal plaatsgevonden in virtuele vorm, vanwege de coronapandemie. Het evenement heet afwisselend Summer Games Done Quick en Awesome Games Done Quick.

Summer Games Done Quick 2015: Speedrunner Shenanigans vangt in Pokémon Blue alle 151 Pokémon in 1:58:56