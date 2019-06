Speedrunmarathon voor goede doel Summer Games Done Quick gaat van start

Speedrunningmaratahon Summer Games Done Quick is van start gegaan. De marathon, die een week lang duurt, is bedoeld om geld voor het goede doel op te halen. De wintereditie haalde in januari 2,39 miljoen dollar op, omgerekend ongeveer 2,1 miljoen euro .

Gebruikers kunnen alle speedruns live meekijken via het Twitchkanaal van Summer Games Done Quick, waar sessies met games als Super Mario Bros, The Legend of Zelda en Half Life voorbij komen. Ook is er een YouTubekanaal waar gebruikers die een speedrun gemist hebben, de run kunnen terugkijken. Het volledige speelschema staat op de site van Summer Games Done Quick.

Spelers trapten gisteravond het evenement af met een speedrun van Spyro Reignited Trilogy: Spyro the Dragon en het eindigt zondag met een speelsessie van Chrono Trigger. Met het evenement wordt geld opgehaald voor Artsen zonder Grenzen. Bij eerdere edities haalden spelers 2,39, 1,8 en 1,4 miljoen dollar op.

In januari vond het Awesome Games Done Quick-speedrunevenement plaats, de wintereditie van Games Done Quick. In januari 2010 vond de allereerste versie van het evenement plaats, waarna in 2011 een tweede editie kwam. In de zomer van dat jaar kwam Summer Games Done Quick er voor het eerst bij.