AMD Athlon-processor bestaat twintig jaar

Het is twintig jaar geleden dat AMD zijn Athlon-processors introduceerde. De eerste modellen waren slot-processors met snelheden van 500, 550 en 600MHz. Later kwam er een 1GHz-versie, de eerste processor met die snelheid. AMD gebruikt de Athlon-naam nog altijd.

AMD onthulde op 23 juni 1999 zijn Athlon-processors, die daarvoor bekend stonden onder de codenaam K7. Het waren de eerste processors met koperen interconnects en omdat dit een betere geleider is dan aluminium, konden de interconnects kleiner gemaakt worden. Dat resulteerde in een lager verbruik en daardoor kon de kloksnelheid omhoog.

Het topmodel kostte bij de aankondiging 699 dollar. Dat was de prijs bij afname van duizend stuks. AMD gaf op dat moment geen adviesprijzen op voor losse processors. Het goedkoopste model, de 500MHZ-versie, kostte 324 dollar bij afname van duizend exemplaren.

De eerste generatie Athlon-processors op basis van de K7-architectuur werd op 180 nanometer gemaakt. Het ging nog om zogenaamde slotprocessors, net als de Pentium II en III. Bij deze processors zat de L2-cache naast de cpu op een printplaat. AMD's Slot A maakte net als Intels Slot 1 gebruik van 242 pinnen, maar de processors waren niet compatibel. Om te voorkomen dat gebruikers per ongeluk een AMD-processor in een Intel-moederbord zouden stoppen, was de aansluiting 180 graden gedraaid.

Na de eerste generatie Athlon-processors volgde een serie op basis van de verbeterde K75-architectuur. Dat stelde AMD in staat om in maart 2000 's werelds eerste gigaherzprocessor uit te brengen. Die kostte destijds 1300 dollar en het was niet echt een aanrader, omdat AMD niet veel later een nieuwe Athlon-generatie met Thunderbird-cores en nieuwe socket zou uitbrengen.

Het grote succes van AMD's Athlon-generatie begon in juni 2000, toen het bedrijf zijn Athlon-processors met Thunderbird-cores uitbracht. Dat betekende ook de overstap van slotprocessors naar Socket A-versies, met snelheden van 600MHz tot 1,4GHz. Bij de socketprocessors was de L2-cache in de chip zelf geïntegreerd. Die cache werd weliswaar gehalveerd tot 256KB, maar de snelheid was veel hoger.

AMD bleef de Athlon-merknaam in de jaren daarna lang gebruiken voor zijn snelste processors. De eerste generatie werd opgevolgd door de Athlon XP-modellen, daarna volgde in 2003 de Athlon 64-serie van 64bits-processors. Twee jaar later kwamen de Athlon 64 X2-dualcoremodellen. In 2007 stopte AMD met het gebruik van de Athlon-naam voor de snelste processors. Het merk introduceerde toen de eerste Phenom-modellen.

De merknaam Athlon is echter nooit verdwenen. Ook nu nog brengt AMD Athlon-processors uit. De naam wordt nu echter gebruikt voor relatief eenvoudige en goedkope modellen. De meest recente Athlon is de Athlon Pro 300U-dualcore voor laptops. Eind vorig jaar kondigde AMD de Athlon 220GE en 240GE aan; desktopprocessors met twee cores en een geïntegreerde Vega 3-gpu.

AMD viert dit jaar niet alleen de twintigste verjaardag van zijn Athlon-processor, het bedrijf zelf bestaat ook vijftig jaar. Meer over de geschiedenis van de processorfabrikant lees je in het achtergrondartikel AMD bestaat vijftig jaar - Van Intel-kloon tot corekampioen.