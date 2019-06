Tweakers Podcast #65 - Live vanaf het Techpodcastfestival

Deze week hebben we een extra aflevering, en niet zomaar eentje. Op zaterdag 22 juni vond het Techpodcastfestival plaats in De Balie in Amsterdam en wij waren erbij om voor een live publiek een aflevering van de Tweakers Podcast op te nemen.

Te midden van een groep tech- en podcastfans mochten wij het festival aftrappen en dat deden we zoals gewoon met highlights, een groter hoofdonderwerp en een sneakpeek. Daarnaast grepen we deze kans aan om enkele van jullie vragen te beantwoorden.

Zoals: hoe zou een ultieme smartphone eruitzien? Al snel blijkt dat iedereen daar een compleet ander antwoord op heeft. Verder wilde iemand weten of het voor gameredacteur Jurian nog wel leuk is om games te spelen, vroeg iemand zich af hoe het tegenwoordig zit met de apparatuur die we gebruiken om de podcast op te nemen, werd de vraag opgeworpen of er nog nieuwe dingen gebeuren op vr-gebied en hoe zat het ook alweer met die tweaker die zijn dna ging laten analyseren? Op al die vragen geven we in deze aflevering een antwoord.

Verder staat Wout stil bij het feit dat Google gezegd heeft geen tablets meer te zullen maken, waarbij de logische vraag opkomt of Apple de markt nu domineert. Jurian heeft het over mooie wolken en het ontbreken van vr-ondersteuning in de nieuwe F1-game, Arnoud vat de ontwikkelingen rondom Huawei van de laatste weken samen en Jeroen legt uit waarom hij komende week nog voor de zon opkomt bij een persconferentie aanwezig moet zijn.

Als hoofdonderwerp behandelen we dit keer het concept van connected cars. Op dit moment strijden twee groeperingen voor het recht de standaard op dit gebied te bepalen, waarna we met z'n allen een stuk sneller en veiliger van A naar B moeten kunnen rijden. Als auto's onderling communiceren, maar ook bijvoorbeeld met de stoplichten, zou dat een hoop problemen die we vandaag de dag kennen op kunnen lossen. Maar zoals altijd met standaarden, blijkt het moeilijk om consensus te vinden.

00:20 Opening

01:08 Alle Huawei-ontwikkelingen op een rijtje

04:39 Jurian keek naar mooie wolken en mist vr

07:21 Voor het eerst sinds tijden komt er weer een Nederlandse auto

11:22 Google stopt met tablets maken......again

14:45 Wat is het idee achter connected cars?

22:03 V2X, V2V V2I, wat betekent het?

26:29 Zijn connected cars niet een groot beveiligingsprobleem?

30:55 Wanneer gaat er een standaard voor dit soort auto's komen?

31:16 Hoe stond het met die tweaker die een dna-analyse liet doen?

32:50 Was er nog vr op E3? Is vr dood?

37:31 Hoe zit het met die opnameset waar een probleem mee was?

38:45 Jurian, hoe is het om zoveel te gamen?

40:47 Hoe zien wij de ultieme smartphone?

46:17 Sneakpeek

Hoe kan ik de Tweakers Podcast beluisteren?

Elke aflevering wordt hier op de site geplaatst als een .Geek en het overzicht van alle afleveringen vind je hier. Luister je liever zonder je pc of laptop, dan heb je de keuze uit een heleboel Podcast-apps voor je telefoon of tablet. Voor iOS is er natuurlijk Apple Podcasts, maar ook OverCast, iCatcher, PodCruncher en CastBox zijn populair. Op Android zijn AntennaPod, Podcast Addict en PocketCasts populaire apps. Voor Windows Phone kun je terecht bij de ingebouwde Podcasts-app, of bij GroverPro. Voor al die apps geldt dat je ons kunt vinden door binnen de app te zoeken op 'Tweakers Podcast' en je te abonneren. Datzelfde geldt ook voor Spotify. Tot slot kun je de afleveringen terugvinden op YouTube.