Studenten maken 'Mac Pro-kloon' op basis van Raspberry Pi en rasp

Studenten aan de universiteit van Aveiro in Portugal hebben een Raspberry Pi 3 in een behuizing op basis van een rasp geplaatst, als knipoog naar de nieuwe Mac Pro. De body onder de rasp is met een 3d-printer gemaakt.

Het project is schertsend bedoeld met een duidelijke verwijzing naar het ontwerp van de nieuwe Mac Pro, die Apple begin juni aankondigde. Dat ontwerp deed velen denken aan een rasp, hoewel een oppervlak zoals de Mac Pro dat heeft, helemaal niet geschikt blijkt te zijn om kaas te raspen.

De studenten aan de universiteit van Aveiro in Portugal hebben die vergelijking in ieder geval doorgetrokken en de RasPro ontworpen. De RasPro is onder andere uitgerust met een 3d-geprint chassis in de rasp, een luidspreker om geluid te produceren, een Raspberry Pi 3 en een ventilator om het geheel koel te houden. Er is een uitleg online gezet voor wie zelf ook de RasPro wil maken.