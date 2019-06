Apple onthult nieuwe Mac Pro en Retina-32"-scherm met 6k-resolutie en hdr

Apple heeft een nieuwe Mac Pro geïntroduceerd. De desktop heeft een behuizing en handgrepen van roestvrij staal, kan worden verplaatst via wielen, is ontworpen voor modulariteit en heeft zeer krachtige specificaties. Apple komt ook met een Retina-32"scherm met 6k en hdr-ondersteuning.

De nieuwe Mac Pro beschikt over een Intel Xeon-processor waarbij tot 28 cpu-kernen worden ondersteund. Verder is er ondersteuning voor werkgeheugen met een capaciteit van maximaal 1,5TB, zijn er zes geheugenkanalen, waarbij het gaat om ecc-geheugen op 2933MHz en twaalf beschikbare slots.

Voor grafische kaarten zijn er acht pci-e-slots en er is ondersteuning voor maximaal vier Radeon Pro Vega II-gpu's. De standaardconfiguratie is een enkele Radeon Pro Vega II met 32GB hbm2-geheugen. De benodigde stroom wordt verzorgd door een voeding van 1,4kW. Gebruikers kunnen gebruikmaken van een zogeheten mpx-module, waarmee via een Thunderbolt 3-aansluiting extra rekenkracht kan worden toegevoegd aan een x16-pci-connector. De desktop is berekend op twee mpx-modules, waardoor er in totaal vier Vega II-gpu's kunnen worden geplaatst.

Apple heeft ook zijn eigen hardware in de vorm van de Afterburner-kaart toegevoegd aan de Mac Pro. Daarmee zijn per seconde 6,3 miljard pixels te decoderen. Dit betekent dat er drie gelijktijdige 8k raw-videostreams kunnen worden afgespeeld, of twaalf 4k-streams. Om dit alles koel te houden zijn er drie ventilatoren en een blower aanwezig, die volgens Apple gezamenlijk minder lawaai maken dan een iMac Pro die flink aan het werk is.

De nieuwe Mac Pro is de opvolger van de zwarte cilindrische Mac Pro uit december 2013. Er komt onder meer een versie van de desktop uit met een acht-core Intel Xeon-cpu, 32GB ram en de Radeon Pro 580; dit model is vanaf de herfst beschikbaar voor 5999 dollar. Voor geïnteresseerden komt er vanaf het najaar ook een Mac Pro-versie in een rack, zodat het bijvoorbeeld in een edit- of serverruimte is te plaatsen.

Daarnaast heeft Apple ook een nieuw scherm voor bij de Mac Pro geïntroduceerd. Het gaat om de Pro Display XDR. Het is een 6k-Retina-scherm met een beelddiagonaal van 32", waarmee het volgens Apple het grootste Retina-paneel is dat het bedrijf ooit heeft gemaakt. Op de nieuwe Mac Pro zijn zes van deze monitoren aan te sluiten, waarmee het totale aantal pixels op 120 miljoen zou uitkomen. Het scherm is verticaal in een portretstand te draaien.

Dit scherm is geheel op een overtuigende hdr-weergave gericht: het heeft een aanhoudende helderheid van 1000cd/m² en een piekhelderheid van 1600cd/m². Verder beschikt het scherm over een dci-p3-kleurruimte en een statische contrastratio van 1.000.000:1. Volgens Apple heeft de Pro Display XDR erg goede kijkhoeken en het bedrijf spreekt bij dit scherm niet van high dynamic range, maar 'extreme dynamic range'.

De Pro Display XDR gaat 4999 dollar kosten, al kost de nano-texture-versie 1000 dollar meer. De speciale monitorstandaard, waar het scherm vrij eenvoudig van kan worden losgekoppeld, kost 999 euro.