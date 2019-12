AMD brengt binnenkort Radeon Pro W5700X-gpu voor Mac Pro uit

Apple maakt binnenkort een Radeon Pro W5700X-gpu voor de Mac Pro beschikbaar. Deze videokaart maakt gebruik van een aangepaste Navi-gpu met 16GB gddr6-geheugen. Momenteel staat op de Mac Pro-pagina dat de videokaart 'binnenkort' beschikbaar komt.

AMD kondigde de W5700X-videokaart voor de Mac Pro op 10 december aan. Momenteel is de Mac Pro alleen verkrijgbaar met Radeon Pro Vega II- of 580X-gpu's van AMD. Een enkele W5700X bevat 16GB aan gddr6-geheugen. Wel kunnen gebruikers ervoor kiezen om hun Mac Pro uit te rusten met twee W5700X-gpu's, die dan gezamenlijk 32GB aan gddr6 hebben. Het geheugen heeft een bandbreedte van 448GB/s. De videokaart heeft veertig compute units en de fp32-rekenkracht van de W5700X bedraagt 9,5Tflops. Bij twee gpu's wordt dit opgehoogd naar 18,9Tflops.

Het is nog niet bekend of AMD de W5700X ook buiten de Mac Pro om uitbrengt, maar dit is niet aannemelijk, aangezien AMD gpu's voor Apple meestal exclusief ontwikkelt. Zo komen Radeon Pro-gpu's voor MacBooks doorgaans niet uit in andere laptops. Het is ook nog niet bekend wat de meerprijs van een W5700X-gpu in de Mac Pro is. Standaard wordt de Mac Pro geleverd met een Radeon Pro 580X-gpu. De meerprijs van een enkele Radeon Pro Vega II is 2880 euro, maar deze biedt ook betere prestaties dan de W5700X.

Eerder bracht AMD de Radeon Pro W5700 uit. Dit is een workstationvideokaart die ook over een Navi-gpu beschikt. Deze bevat 8GB aan gdrd6-geheugen en 8,89Tflops aan fp32-rekenkracht. De W5700 bevat daarnaast 36 compute units; vier minder dan de W5700X.