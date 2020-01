AMD-ceo: er is een high-end Navi-gpu op komst

In een vraaggesprek tijdens de CES belooft AMD-ceo Lisa Su dat er een high-end Navi-gpu op komst is. Met name de markt voor high-end videokaarten is belangrijk voor AMD, zo stelde ze, zonder verdere details te geven.

"Je mag verwachten dat we een high-end Navi gaan hebben, en dat het belangrijk is om die te hebben. De markt voor discrete graphics, met name voor de high-end, is heel belangrijk voor ons", zei Su in antwoord op een vraag van PC World tijdens de CES. AnandTech publiceert een transcriptie van het vraag-antwoordgesprek met verschillende media. Su deed de belofte met de mededeling dat ze normaal gesproken niet reageert op vragen over onaangekondigde producten. Ook zei ze dat klanten mogen verwachten dat Radeon-kaarten gedurende 2020 ondersteuning voor raytracing krijgen, al benadrukte ze dat de ontwikkeling van raytracing in het algemeen volgens haar nog in een vroeg stadium zit.

AMD introduceerde tijdens de CES de Radeon RX 5600 XT op basis van Navi 10, een midrange-kaart die het gat tussen de 5500 XT en 5700 op moet vullen. Sommigen hadden gehoopt dat AMD een aankondiging zou doen over de high-end markt. Momenteel heeft AMD geen serieuze concurrenten voor de snelste kaarten van Nvidia.

De AMD-ceo maakte tijdens het CES-gesprek verder bekend dat Navi ook in apu's terecht zal komen. De Ryzen 4000 Mobile-apu's die AMD tijdens de beurs aankondigde, moeten het nog met Vega-chips doen in plaats van op de RDNA-architectuur gebaseerde videochips. Volgens Su is de Vega-architectuur bekend en geoptimaliseerd zodat het altijd het plan was om deze voor Ryzen 4000 Mobile met Zen 2 te combineren.