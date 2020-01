AMD introduceert Radeon RX 5600 XT op basis van Navi 10

AMD heeft de Radeon RX 5600 XT aangekondigd, die het gat tussen de 5500 XT en 5700 op moet vullen. De kaart op basis van Navi 10 moet het onder andere opnemen tegen de GeForce GTX 1660 Super van Nvidia.

De RX 5600 XT is opgetrokken rond een op 7nm geproduceerde Navi 10-gpu op basis van de RDNA-architectuur, net als de RX 5700. Ten opzichte van die kaart is de kloksnelheid verlaagd en is er een 192bit-interface in plaats van 256bit-geheugenbus aanwezig. De 5600 XT wordt ook met 6GB in plaats van 8GB gddr6 uitgerust. Hierdoor valt ook de total board power lager uit: 150W voor de 5600 XT versus 185W voor de 5700.

AMD richt zich met name op gamers die op 1080p spelen, waar de 5700 vooral voor 1440p-resoluties geschikt zou zijn. Wat de concurrentie betreft claimt AMD met eigen benchmarks dat de 5600 XT, afhankelijk van het spel, 5 tot 33 procent sneller is dan de GTX 1060 6GB en 5 tot 15 procent sneller dan de GeForce GTX 1660 Super. Of de werkelijke snelheden zo uitpakken zal uit onafhankelijke benchmarks moeten blijken.

De adviesprijs van de kaart is 279 dollar. Dat was ook de adviesprijs die Nvidia een jaar geleden bij de aankondiging van de GeForce GTX 1660 Ti vroeg, maar in oktober verscheen de GTX 1660 Super voor een startprijs van 229 dollar.