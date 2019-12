Volledige specificaties van RX 5600XT verschijnen op website ASRock

De specificaties van de RX 5600XT-gpu van AMD zijn online verschenen. Op de website van fabrikant ASRock staan enkele details over de videokaart, die nog niet officieel is aangekondigd. De gpu bevat evenveel cores als de RX 5700, maar beschikt over minder geheugen.

Op de website van ASRock staan onder andere de specificates van de Radeon RX 5600XT Challenger D. Volgens de website is de videokaart gericht op 1080p-gaming. Deze videokaart heeft een '7nm-gpu van de tweede generatie' met 36 compute units en 2304 stream processors. Dit is evenveel als de RX 5700, hoewel de RX 5600XT wel lagere kloksnelheden en minder geheugen heeft.

De RX 5600XT die op de website van ASRock wordt genoemd, beschikt over 6GB gddr6-geheugen en een baseclock van 1235MHz, terwijl de RX 5700 een baseclock van 1465MHz heeft en 8GB geheugen bevat. De gameclock van de RX 5600XT bedraagt 1460MHz met een turbofrequentie van 1620MHz. Bij de RX 5700 liggen deze kloksnelheden respectievelijk op 1625MHz en 1725MHz.

De geheugensnelheid van de RX 5600XT ligt op 12Gbit/s, met een geheugeninterface van 192-bit. Dit vertaalt zich naar een geheugenbandbreedte van 288GB/s. Ter vergelijking: de RX 5700 heeft een geheugensnelheid van 14Gbit/s met een interface van 256-bit, wat neerkomt op een geheugenbandbreedte van 448GB/s.

Verder beschikt de Challenger D van ASRock over een enkele hdmi 2.0b-connector en drie DisplayPort 1.4-aansluitingen. Er staan nog geen foto's van de videokaart op de website, maar ASRock noemt de aanwezigheid van twee fans en een metalen backplate, net als eerdere Challenger-modellen. Ook behoeft de gpu volgens de fabrikant een enkele 8-pin-aansluiting voor stroom.

Er gaan al langer geruchten rond over de RX 5600XT, hoewel de gpu nog niet officieel is aangekondigd. Vermoedelijk introduceert AMD de videokaart tijdens CES in januari. Er wordt nog niet gerept over een adviesprijs of een releasedatum.

Videokaart RX 5700 XT RX 5700 RX 5600XT* RX 5500XT Gpu Navi 10 XT Navi 10 XL Navi 10 XL(?) Navi 14 XT Stream processors 2560 2304 2304 1408 Baseclock 1605MHz 1465MHz 1235MHz 1670MHz Gameclock 1755MHz 1625MHz 1460MHz tot 1733MHz Boostclock 1905MHz 1725MHz 1620MHz tot 1845MHz Geheugen 8GB gddr6 8GB gddr6 6GB gddr6 4GB/8GB gddr6 Geheugensnelheid 14Gbit/s 14Gbit/s 12Gbit/s 14Gbit/s Geheugeninterface 256-bit 256-bit 192-bit 128-bit Geheugenbandbreedte 448GB/s 448GB/s 288GB/s 224GB/s Tdp 225W 180W Nnb 130W Releasedatum Juli 2019 Juli 2019 Januari 2020(?) December 2019

*Naar specificaties van ASRock