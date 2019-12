ACM geeft miljoenenboetes aan providers voor onduidelijke abonnementinformatie

De vier grote Nederlandse telecomproviders hebben boetes gekregen van tussen de 2,7 en 3,9 miljoen euro. Zij kregen de boetes van de Autoriteit Consument & Markt, omdat hun websites onduidelijke informatie bevatten over de kosten van abonnementen.

De ACM deelde de boetes uit aan KPN, Tele2, T-Mobile en Vodafone. De boetes variëren van tussen de 2,7 miljoen euro voor Tele2 tot 3,9 miljoen voor T-Mobile. Alle providers hebben aangegeven in beroep te gaan tegen de boetes. De toezichthouder mag een boete opleggen ter waarde van een percentage van de jaaromzet van een bedrijf. Dit is de eerste keer dat de ACM naar dat middel grijpt. "Om deze reden vallen de boetes fors hoger uit dan de boetes die de ACM in het verleden voor vergelijkbare overtredingen heeft opgelegd", schrijft de toezichthouder.

KPN 3.473.500 euro Tele2 2.715.000 euro T-Mobile 3.907.000 euro Vodafone 3.120.500 euro

De ACM vindt dat de telecomaanbieders onduidelijke informatie gaven over de totale prijs van abonnementen. Die werd in veel gevallen goedkoper aangeprezen dan daadwerkelijk het geval was. De ACM zegt dat dat kon leiden tot oneerlijke handelspraktijken. De ACM had de providers eerder al gewaarschuwd, en hen op de hoogte gebracht van de regels. Daarna controleerde de toezichthouder de websites. Na 'enkele maanden' constateerde de toezichthouder dat de providers nog steeds niet aan de regels voldeden. Daarop volgden de boetes.

Alle providers noemden de eenmalige aansluitkosten bij een abonnement niet. De ACM ziet dat als 'een misleidende omissie'. KPN stelde bovendien dat het bundels aanbood met 'onbeperkt bellen en sms'en', maar daar zat een maximum van 3000 minuten per maand op. Daarnaast was het fair-use-beleid van dochteronderneming Simyo onduidelijk. Tele2 ging de fout in omdat het stelde dat het 'Unlimited'-abonnement onbeperkt geldig was in de hele Europese Unie, terwijl daar wel een beperking voor geldt. T-Mobile deed hetzelfde, maar krijg daarvoor wel een boete die 1,2 miljoen euro hoger lag. Vodafone gaf misleidende informatie over twee abonnementen. Daarvan werd een lage prijs getoond die uiteindelijk alleen gold in combinatie met een internetabonnement van Ziggo.

De boetes volgden naar aanleiding van klachten bij de ACM en eerdere onderzoeken van de handelswaakhond. Daaruit bleek dat consumenten vaak voor onverwachte kosten kwamen te staan. Hun abonnementen vielen dan duurder uit dan gedacht. Volgens de ACM vinden consumenten de prijs en de kenmerken de belangrijkste factoren om een mobiel abonnement af te sluiten, en is het daarom van extra belang dat de informatie klopt. "De website is een belangrijk kanaal waarmee telecomaanbieders communiceren met consumenten", zegt ACM-bestuurlid Cateautje Hijmans van den Bergh in een reactie. "Daarom is het zo belangrijk dat consumenten daar juist en volledig worden geïnformeerd over het aanbod. Zodat zij een goed besluit kunnen nemen en met vertrouwen online hun aankopen kunnen doen. Onjuiste of onvolledige informatie kan bovendien leiden tot oneerlijke concurrentie."