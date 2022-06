Rechtbank verlaagt boete die ACM aan KPN, Tele2, T-Mobile en Vodafone oplegde

De rechtbank van Rotterdam heeft bestuurlijke miljoenenboetes verlaagd die de Autoriteit Consument & Markt oplegde aan KPN, Tele2, T-Mobile en Vodafone vanwege misleiding van consumenten met aanbiedingen.

De rechtbank van Rotterdam besloot hiertoe in het beroep dat in vier zaken was aangespannen door de telecomproviders tegen eerder opgelegde boetes van de ACM. De rechtbank stelde de ACM in de vier zaken wel in het gelijk, waardoor de boetes niet van tafel gaan, maar de toezichthouder had concreter moeten maken in welke mate consumenten waren misleid door de aanbiedingen van de telecombedrijven. Daarbij woog de rechtbank mee dat het om de eerste zaken ging met een hoger boetemaximum dan voorheen. Daarom moeten de boetes omlaag.

De ACM deelde de boetes in september 2019 uit aan KPN, Tele2, T-Mobile en Vodafone omdat zij volgens de toezichthouder onduidelijke informatie gaven over de totale prijs van abonnementen en abonnementen goedkoper aanprezen dan ze in werkelijkheid waren. De hoogte van de boetes viel relatief hoog uit omdat deze een percentage van de jaaromzet van de bedrijven mochten bedragen. De providers gingen tegen die besluiten in beroep.

Twee providers voerden onder andere aan dat er sprake was van verboden discriminatie omdat de ACM voor de reisbranche een andere uitleg over 'prijstransparantie' zou hanteren, maar de rechtbank ging hier niet in mee.