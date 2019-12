Bedrijf krijgt 1,8 miljoen euro boete voor schrappen WhatsApp-chats na ACM-inval

De Autoriteit Consument & Markt heeft een niet nader genoemd bedrijf een boete opgelegd van 1,84 miljoen euro wegens het verwijderen van WhatsApp-berichten tijdens een inval. Volgens de toezichthouder is daarmee onderzoek bewust belemmerd.

De inval vond ergens vorig jaar plaats, zo blijkt uit het boetebesluit van de ACM. De toezichthouder vorderde daarbij onder meer de aanwezigheid van twee medewerkers van een niet nader genoemde onderneming. Deze medewerkers moesten van de ACM hun zakelijke mobiele telefoons in vliegtuigmodus zetten en deze voor onderzoek afgeven.

Een paar uur nadat de toezichthouders van de ACM bij het pand verschenen, gaf de advocaat van de onderneming aan dat diverse medewerkers van de onderneming uit enkele interne app-groepen waren gestapt en ook de berichten van die groepen hadden gewist.

Dit gebeurde ondanks de 'niet-wisinstructie', zoals de ACM het omschrijft. De toezichthouder zegt dat duidelijk is aangegeven dat de medewerkers moesten meewerken aan het onderzoek en geen bewijsmateriaal mochten vernietigen. Nu dat toch is gebeurd, zegt de ACM deze zaak 'hoog op te nemen' en dus een boete van 1,84 miljoen euro op te leggen.

De hoogte van de boete had hoger kunnen uitvallen, maar de ACM besloot om het bedrag met twintig procent te verlagen, omdat het onderzochte bedrijf erkent dat ten onrechte WhatsApp-groepen en berichten zijn gewist. Daarnaast heeft het bedrijf volledig meegewerkt aan het onderzoek naar het verwijderde materiaal, wat volgens de toezichthouder verder ging dan waar het bedrijf wettelijk toe verplicht was.

Volgens de toezichthouder hadden de verwijderde chats relevante bewijs kunnen bevatten voor het onderzoek dat zich richt op concurrentievervalsende afspraken. Bedrijven zijn conform de Algemene wet bestuursrecht verplicht om hun medewerking te verlenen bij een dergelijke inval en mogen dan geen bewijsmateriaal vernietigen of achterhouden.

De naam van de onderzochte onderneming wordt pas bekendgemaakt zodra 'het onderzoek naar de concurrentievervalsende afspraken is afgerond'. Wanneer dat het geval zal zijn, is niet bekend.

De ACM maakte eind vorig jaar bekend prijsafspraken te onderzoeken tussen fabrikanten, winkels en webwinkels. De toezichthouder had toen al invallen gedaan. In april dit jaar plaatste de ACM een omroep met het verzoek aan webwinkels om zich te melden met informatie over prijsafspraken en in mei kwam naar buiten dat de ACM onderzoek doet naar prijsafspraken bij de verkoop van tv's in webwinkels.