Apple brengt macOS 10.15.2 uit met terugkeer van iTunes Remote-ondersteuning

Apple heeft versie 10.15.2 van macOS Catalina uitgebracht. Naast de nodige bugfixes biedt de update onder meer hernieuwde ondersteuning voor iTunes Remote, waardoor iPhone- en iPad-gebruikers de Muziek- en TV-apps op hun computer kunnen bedienen.

Met macOS Catalina 10.15.2 kunnen veel iPhone- en iPad-gebruikers na ruim twee maanden opnieuw gebruikmaken van iTunes Remote. Door de overgang van iTunes naar de twee afzonderlijke apps Muziek en TV, een van de nieuwigheden in Catalina, was iTunes Remote sinds begin oktober onbruikbaar in combinatie met dit besturingssysteem. De naam iTunes Remote blijft voorlopig gehandhaafd, omdat vorige macOS-versies wel nog steeds over iTunes beschikken.

MacOS 10.15.2 bevat verder vooral bugfixes, onder meer voor de app Muziek. Zo kan er in deze toepassing opnieuw gebruik worden gemaakt van de kolomweergave en zijn er problemen verholpen met de albumillustraties en de equalizerinstellingen.

In Foto’s werden problemen verholpen met de ondersteuning van bepaalde avi- en mp4-bestanden en met de weergave van nieuw aangemaakte mappen. De update biedt ook een oplossing voor het probleem waarbij handmatig gesorteerde afbeeldingen in een album mogelijk in de verkeerde volgorde werden afgedrukt of geëxporteerd.

MacOS Catalina 10.15.2 maakt verder komaf met enkele bugs in de onderdelen Mail, Herinneringen en Notities, en verbetert ook de betrouwbaarheid van het synchroniseren van boeken en audioboeken naar een iPad of iPhone via de Finder.

Volgens website MacRumors biedt de update mogelijk ook een oplossing voor een probleem met de luidsprekers van de 16”-MacBook Pro. Heel wat kopers van deze nieuwe laptop maakten de voorbije weken melding van krakende speakers. Na de release van macOS Catalina 10.15.2 lieten al meerdere gebruikers weten dat deze problemen lijken te zijn opgelost.

Gelijktijdig met macOS 10.15.2 bracht Apple ook nieuwe versies uit van iOS, iPadOS en van een aantal programma’s, waaronder Garageband en iMovie.