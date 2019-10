Apple brengt macOS Catalina uit

Apple heeft de officiële versie van macOS 10.15 Catalina uitgebracht. Deze nieuwste versie van het besturingssysteem, dat naar het Californische eilandje Santa Catalina is vernoemd, was eerder al als bètaversie beschikbaar en voegt onder meer Sidecar en Apple Arcade toe.

Apple meldt dat gebruikers met macOS Catalina nu ook gebruik kunnen maken van de gameabonnementsdienst Apple Arcade, maar daarnaast introduceert versie 10.15 ook geheel nieuw Mac-versies van de apps voor Apple Music, Apple Podcasts en Apple TV.

Een belangrijke vernieuwing bij de nieuwe versie van het OS is de ondersteuning voor Sidecar. Daarmee kunnen gebruikers hun bureaublad van bijvoorbeeld de MacBook Pro uitbreiden met de iPad als een tweede scherm, waarbij de Apple Pencil en de iPad ook te gebruiken zijn als een tekentool voor bepaalde Mac-apps die dit ondersteunen.

Verder voegt macOS Catalina ondersteuning toe om een Mac volledig met stemcommando's te bedienen. Dat is vooral gericht op gebruikers die door een fysieke beperking geen gebruik van de muis kunnen maken. Door stemcommando's te geven kunnen ze hun computer via Siri aansturen; dit kan overigens ook in iOS en iPadOS.

Andere wijzigingen zijn bijvoorbeeld het verdwijnen van iTunes en het toevoegen van een poortwachterfunctie die naar beveiligingsproblemen kijkt. Ook moeten alle apps in macOS Catalina om toestemming vragen als ze toegang willen tot de gebruikersdocumenten. De functie Schermtijd is een andere nieuwe functie en geeft gebruikers inzicht in de tijd die ze doorbrengen bij het gebruik van websites en apps, waarbij ook limieten zijn in te stellen. Apple kondigde macOS Catalina in juni aan; Tweakers schreef er eerder een preview over.