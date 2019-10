Samsung introduceert Chromebook 4 en 4+ in de VS

Samsung heeft twee nieuwe Chromebooks gepresenteerd voor de Amerikaanse markt, die gezien moeten worden als opvolgers van de Chromebook 3. Het gaat om de Chromebook 4 en 4+, waarbij laatstgenoemde een groter scherm met een hogere resolutie heeft.

Samsung meldt dat beide modellen op Chrome OS draaien en voorzien zijn van een Intel Celeron N4000, met kloksnelheden tot 2,6GHz en met 4MB L2-cache. De Chromebook 4+ beschikt over een 15,6"-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels, heeft twee usb-c-aansluitingen, weegt 1,7kg en meet 36x24,5x1,65cm.

De goedkopere en kleinere Chromebook 4 is grotendeels gelijk, maar heeft als belangrijkste verschil een 11,6"-scherm met een resolutie van 1366x768 pixels. Daarnaast heeft dit model een usb-c-aansluiting minder, weegt de laptop 1,18kg en de afmetingen zijn 28,8x20,2x1,67cm.

Naast de verschillende schermformaten zijn de schermranden bij de kleinere Chromebook 4 beduidend groter dan bij de Chromebook 4+. De usb-aansluitingen zijn er niet alleen voor de stroomvoorziening; ze kunnen ook gebruikt worden voor het versturen van data met 5Gbit/s.

De Chromebook 4 houdt het volgens Samsung 12,5 uur uit op een acculading, waarbij de Chromebook 4+ het twee uur minder lang volhoudt. De kleinste van de twee kost minimaal 230 dollar en de prijzen van de groter versie beginnen bij 300 dollar. Ze zijn vanaf maandag beschikbaar in de VS en zullen hoogstwaarschijnlijk niet in Nederland uitkomen.