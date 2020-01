Samsung voorziet 13,3"-Galaxy Chromebook van amoledscherm met 4k-resolutie

Samsung heeft een high-end Chromebook in zijn Galaxy-lijn aangekondigd. Het apparaat onderscheidt zich onder andere met zijn 4k-amoledscherm en zijn opvallende rode kleur. Samsung rekent in de VS 999 dollar voor het apparaat.

De Galaxy Chromebook is een 2-in-1-apparaat: het 13,3"-amoledscherm kan omgeklapt worden voor een tabletmodus. Het scherm, met een resolutie van 3840x2160 pixels, is aanraakgevoelig en kan met een stylus bediend worden. In de behuizing is plek voor die pen. De behuizing is van aluminium en is 9,9mm dik; het apparaat weegt 1,04 kilogram.

De schermranden zijn 3,9mm dik en dat betekent dat er geen ruimte was om een camera in het scherm te verwerken. Samsung heeft deze boven het toetsenbord geplaatst en om de camera te gebruiken dient de Chromebook in 'tentmodus' neergezet te worden.

De genoemde prijs van 999 dollar is voor het basismodel met 8GB ram en 128GB opslag. De Galaxy Chromebook ondersteunt tot aan 16GB werkgeheugen en 1TB opslag. De kleur is rood maar er komt ook een grijze variant. Of de Galaxy Chromebook ook in Nederland en België verschijnt is niet bekend, maar Samsung levert al jaren geen laptops meer in de Benelux dus de kans is groot dat de laptop hier niet verschijnt.