Apple TV-gebruikers kunnen Spotify- en Twitch-app installeren

Spotify heeft een een tvOS-app voor zijn muziekdienst uitgebracht. Dat betekent dat gebruikers van de Apple TV 4K en Apple TV uit 2015 de Spotify-app kunnen gebruiken op hun settopbox. Amazon heeft daarnaast een officiële versie van Twitch uitgebracht voor de apparaten.

De Spotify-App is te downloaden in de tvOS App Store, maar de muziekspeler is ook binnen te halen op de Apple TV-kastjes door in de instellingen de optie te selecteren om apps automatisch te laten installeren.

Daarnaast is Siri nu ook officieel beschikbaar door de komst van de iOS 13-update. Gebruikers kunnen nu met stemcommando's aan stemassistent Siri vragen om albums en speellijsten af te spelen. Dit is mogelijk geworden doordat de SiriKit-integratie voor audio-apps tot iOS 13 exclusief beschikbaar was voor Apple Music. Volgens de releasegegevens is deze functie compatibel met Phone, iPad, CarPlay, AirPods en HomePod via AirPlay.

Twitch, dat eigendom van Amazon is, is nu ook beschikbaar in de vorm van een app voor de Apple TV. Tot nu toe was er nog geen app voor de videospeler beschikbaar op de settopboxen van Apple, wat wellicht te maken had met een conflict tussen Apple en Amazon. De functionaliteiten van de tvOS-versie komen overeen met de Twitch-app op voor iOS en Mac.