Amazon integreert podcasts in Music-dienst

Amazon integreert het afspelen van podcasts in zijn Music-dienst. De dienst heeft bij de release deze week zo'n 70.000 podcasts in het assortiment, veel minder dan concurrenten als Spotify en Apple.

De podcast-functie zit er vooralsnog alleen in voor klanten in de VS, VK, Japan en Duitsland, zegt het bedrijf. Behalve al bekende titels wil het bedrijf klanten lokken met podcasts die alleen bij Amazon Music te horen zijn. Dat is dezelfde strategie die onder meer Spotify al hanteert. Bij Apple kan iedereen zijn podcast indienen en het bedrijf sluit geen exclusiviteitsdeals.

Amazon wil geld verdienen met podcasts door advertenties op exclusieve podcats, schrijft The Wall Street Journal. Of dat los geïnjecteerde advertenties zijn of dat het gaat om advertenties die in de podcast zelf zitten, is nog niet bekend.

De zakenkrant tekent op bij monde van Amazon Music-topman Steve Boom dat een muziekdienst anno 2020 niet langer kan zonder podcasts. "Wat je ziet is de evolutie van wat het betekent om een streamingdienst te zijn. Iedereen wordt meer dan een muziekdienst." Amazon integreerde al eerder podcasts in Twitch. Amazons audiodienst Audible heeft een eigen abonnementsdienst voor exclusieve podcasts en die komen vooralsnog niet in Amazon Music.