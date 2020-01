Amazon Music nadert Apple Music in aantal abonnees

Amazon Music nadert Apple Music in aantallen abonnees. Dat blijkt uit cijfers die Amazon bekend heeft gemaakt. Een onbekend aantal klanten van Amazon maakt wel gebruik van de gratis versie van de muziekstreamingdienst.

Amazon Music heeft nu 55 miljoen abonnees, schrijft Financial Times op basis van gegevens van Amazon. Apple heeft afgelopen zomer voor het laast een getal genoemd. Toen lag het aantal abonnees op 60 miljoen. Het is onbekend of het aantal klanten sinds die tijd is gegroeid, is afgenomen of gelijk is gebleven. Amazon zegt tegen FT dat 'bijna alle klanten' een betaald abonnement hebben. Vijf van de zes varianten van het abonnement zijn betaald.

Spotify blijft marktleider met volgens de meest recente cijfers 248 miljoen abonnees, waarvan 113 miljoen een betaald abonnement hebben. Apple biedt zijn muziekstreamingdienst sinds enkele jaren aan en heeft de standaardapp ingebouwd in zijn iOS- en Mac-apparaten. Er is ook een app beschikbaar voor Android. Amazon biedt zijn streamingdienst aan sinds 2014. Er zit een versie bij het Amazon Prime-abonnement inbegrepen, maar die is beperkt in de keuze van liedjes. Het onbeperkte abonnement is er in vier varianten, terwijl er ook een hd-versie is met hogere geluidskwaliteit.