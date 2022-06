Amazon schrapt meerprijs voor toegang tot lossless audio bij Music-abonnement

Amazon Music Unlimited-abonnees krijgen zonder meerprijs toegang tot Amazon Music HD. In 2019 kwam die optie voor hogere audiokwaliteit beschikbaar en tot nu toe was daar een meerprijs van vijf euro per maand aan verbonden.

Het schrappen van de meerprijs voor hogere audiokwaliteit bij Amazon Music volgt op de aankondiging van Apple waarbij bekendgemaakt werd dat Apple Music vanaf juni ondersteuning krijgt voor lossless audio zonder extra kosten.

Amazon biedt naar eigen zeggen meer dan 75 miljoen nummers aan in wat het bedrijf HD-kwaliteit noemt. Dat gaat om 16bit-audio met een sample rate van 44,1kHz, ofwel cd-kwaliteit. Een selectie van 'meer dan 7 miljoen' nummers is beschikbaar in Ultra HD. Dat gaat om 24bit-audio met 192kHz.

Amazon Music HD is beschikbaar als gratis upgrade voor leden van Amazon Music Unlimited in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Canada, Frankrijk, Italië en Spanje. In Nederland en België biedt Amazon zijn Music-dienst nog niet officieel aan.