Apple Music gebruikt Shazam om royalty's van dj-sessies eerlijker te verdelen

Apples muziekstreamingdienst Music gebruikt audioherkenningsapp Shazam om individuele nummers binnen een gemixte live-dj-sessie te kunnen herkennen. Daarmee zouden royalty's eerlijker verdeeld kunnen worden.

Met de Shazam-integratie zegt Apple volgens onder meer TechCrunch in gesprek te kunnen gaan met grote en kleinere labels om de royalty's eerlijker te kunnen verdelen tussen dj's, labels en artiesten. Op die manier moeten dj's hun gemixte sessies op streamingplatforms kunnen aanbieden, iets wat voorheen moeilijk was wegens rechtenkwesties. De Shazam-integratie vergelijkt muziek binnen een mixsessie met Apple Musics bibliotheek van 75 miljoen nummers.

The Verge merkt op dat luisteraars ook voordelen hebben van de Shazam-integratie. Zo kunnen abonnees de namen zien van individuele nummers binnen een mix, die dan door Shazam zijn herkend. Luisteraars moeten ook naar volgende nummers binnen een sessie kunnen skippen, naar de weergave van lossless audio kunnen luisteren 'binnen de meeste mixes' en nummers ook offline kunnen opslaan.

Apple zegt in de laatste maanden meer live dj-sessies naar Music te hebben gebracht en het bedrijf wil dit in de toekomst meer gaan doen. Zo komen DJ-Kicks-sessies van Studio K7 naar de streamingdienst. Engadget schrijft dat Apple de Shazam-integratie ook wil gebruiken om royalty's voor hiphopremixes eerlijker te kunnen verdelen. Apple nam Shazam in 2018 over.