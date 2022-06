Apple neemt streamingdienst Primephonic voor klassieke muziek over

Apple heeft Primephonic overgenomen. Dat is een Nederlands-Amerikaanse streamingdienst voor klassieke muziek. De dienst wordt afgesloten. Daarvoor in de plaats komt een losstaande Apple Music-app voor klassieke muziek, met de interface van Primephonic.

Primephonic blijft tot 7 september werken, laat Apple weten in een persbericht. Daarna gaat het platform offline, terwijl Apple aan een aparte Music-app voor klassieke muziek werkt. De streamingdienst stopt per direct met het accepteren van nieuwe abonnees. De app lijkt ook al te zijn verwijderd uit de Apple App Store en Google Play Store.

Apple Music komt volgend jaar met een 'losstaande app voor klassieke muziek', waarin de gebruikersinterface van Primephonic volgens Apple wordt gecombineerd met nieuwe functies. De app moet onder andere verbeterde zoekcapaciteiten krijgen ten opzichte van de huidige Apple Music-app, waarmee gebruikers bijvoorbeeld naar klassieke muziekstukken kunnen zoeken op componist of repertoire.

Het is nog niet bekend wanneer deze losstaande Apple Music-app verschijnt. Huidige Primephonic-abonnees krijgen zes maanden gratis toegang tot Apple Music en een terugbetaling voor de resterende duur van hun abonnement.

Primephonic startte drie jaar geleden als een Nederlands-Amerikaanse start-up en was onder andere gevestigd in Amsterdam. Het Primephonic-team meldt op zijn website dat de deal met Apple onder andere is gericht op het bereiken van meer luisteraars.

"Als een start-up die zich alleen richt op klassieke muziek, kunnen we niet de meerderheid van wereldwijde klassieke luisteraars bereiken, en vooral niet degenen die ook naar veel andere muziekgenres luisteren", aldus het bedrijf. "Daarom zijn we tot de conclusie gekomen dat we, om onze missie te bereiken, moeten samenwerken met een toonaangevende streamingdienst die alle muziekgenres omvat en ook onze liefde voor klassieke muziek deelt."