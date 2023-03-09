Apple kondigt app aan voor klassieke muziek na overname Nederlands bedrijf

Apple heeft een aparte streamingdienst aangekondigd voor klassieke muziek. De dienst komt over een paar weken uit en klanten kunnen die gebruiken in een aparte app voor iOS die dan uitkomt. De release volgt na een overname van een Nederlands bedrijf enkele jaren geleden.

Apple Music Classical zit bij een Apple Music-abonnement inbegrepen zonder meerkosten, zegt Apple. De aparte app is nodig, onder meer voor een gespecialiseerde zoekfunctie die het mogelijk moet maken om snel specifieke opnames te vinden. De stukken zijn te horen met 192kHz in 24bit-audio, zo zegt het bedrijf.

De dienst komt bij release op 28 maart gelijk ook beschikbaar in Nederland en België, zegt Apple. De app vereist een volledig Apple Music-abonnement en het goedkopere Apple Music Voice-abonnement is dus niet genoeg om toegang te krijgen tot Classical.

De elektronicagigant zei al eerder dat de app voor klassieke muziek eraan kwam. Dat gebeurde bij het bekendmaken van een overname van Primephonic enkele jaren geleden. Dat was een streamingdienst die zich richtte op klassieke muziek en zat in Amsterdam.