Apple kondigt app aan voor klassieke muziek na overname Nederlands bedrijf

Apple heeft een aparte streamingdienst aangekondigd voor klassieke muziek. De dienst komt over een paar weken uit en klanten kunnen die gebruiken in een aparte app voor iOS die dan uitkomt. De release volgt na een overname van een Nederlands bedrijf enkele jaren geleden.

Apple Music Classical zit bij een Apple Music-abonnement inbegrepen zonder meerkosten, zegt Apple. De aparte app is nodig, onder meer voor een gespecialiseerde zoekfunctie die het mogelijk moet maken om snel specifieke opnames te vinden. De stukken zijn te horen met 192kHz in 24bit-audio, zo zegt het bedrijf.

De dienst komt bij release op 28 maart gelijk ook beschikbaar in Nederland en België, zegt Apple. De app vereist een volledig Apple Music-abonnement en het goedkopere Apple Music Voice-abonnement is dus niet genoeg om toegang te krijgen tot Classical.

De elektronicagigant zei al eerder dat de app voor klassieke muziek eraan kwam. Dat gebeurde bij het bekendmaken van een overname van Primephonic enkele jaren geleden. Dat was een streamingdienst die zich richtte op klassieke muziek en zat in Amsterdam.

Apple Music Classical, maart 2023
Apple Music Classical, maart 2023

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 09-03-2023 16:43 132

09-03-2023 • 16:43

132

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PolarBear 9 maart 2023 17:10
Ah nice. Ik vond de Primephonic dienst maar weinig echt toevoegen. Tegelijkertijd is klassieke muziek op de meeste streamingdiensten wel een ondergeschoven kindje. Niet zozeer de catalogus maar wel de vindbaarheid. Titels "String Quartet No. 14 in C Sharp Minor, Op. 131: IV. Andante ma non troppo e molto cantabile" voor een nummer zijn onhandig. Je mist een tussenlaag waarbij werken uit een stuk gezamenlijk worden weergegeven (zie het als een soort album). Zelfde met het opus nummer, dat is een extra catalogus nummer wat op zich niet per se in de titel hoeft te staan maar waar je wel op wil zoeken.

Uitvoerende is ook zoiets, het is lang niet altijd makkelijk daarop te zoeken.

Ik gebruik overigens zelf nu Concertino, wat samenwerkt met Apple music, die precies die dingen aanpakt. Maar goed dat zal nu overbodig worden zo te zien.
RoamingZombie @PolarBear9 maart 2023 19:49
Aangezien je dus ook nog verschillende uitvoeringen hebt, zoals je aangeeft, begin ik daar niet eens aan. Ik cureer mijn collectie persoonlijk dus geen streaming maar gewoon bestanden.

[Reactie gewijzigd door RoamingZombie op 23 juli 2024 08:26]

bytemaster460 @RoamingZombie9 maart 2023 21:21
Hier ook. Alles gerubriceerd volgens mijn eigen systeem, gebaseerd op hoe auralic de metadata uitleest. Ws enorm veel werk maar werpt nu zijn vruchten af.
PinusRigida @PolarBear10 maart 2023 10:00
Hier al jaren grote fan van beide klassieke radiozenders Klara en Klara Continuo, geen idee of jullie in NL een equivalent hebben maar ze bieden wel mooie variatie aan.

...maar het is natuurlijk radio en je moet er vaak het saaie gebabbel van bvb. haiku-makende bloemschikkers die iets te vertellen hebben over een bepaald muziekstuk, dan ook maar bijnemen en dat kan me soms wel doen wegzappen.

Een goeie klassieke streamingdienst mis ik ook wel, maar slechts matig gezien ik bij m'n pa bijna alles kan vinden in z'n CD-verzameling.

Wat ik voorlopig deed voor m'n favorieten: is ze gaan opzoeken in YouTube Music, daar vind je toch de bekendste componisten terug, en ze daar liken zodat ze in m'n playlist terugkomen zodat ik soms in de wagen bvb. ook eens Caruso kan meegillen en volop overtuigd zijn van m'n talent waarvan het slechts een kwestie van tijd is voordat iemand het ontdekt en van mij de nieuwe Dalla/Pavarotti maakt. 8-)
M3m30 @PinusRigida10 maart 2023 10:52
Ja, wel weinig… oa NPO radio 4.. die is gericht op klassieke muziek.
SuHwak @M3m3015 maart 2023 10:59
Ja, nu zelfs minder dan een paar maanden geleden gezien ze de NPO4 Concerten (DAB) zender de nek hebben omgedraaid... :X
M3m30 @SuHwak15 maart 2023 11:19
NPO radio 4 bestaat nog… heet nu radio klassiek. Weet niet of die via DAB+ uitzend… als dat niet zo, zouden ze desnoods 3FM eruit kunnen halen en inwisselen voor radio klassiek.
david-v
9 maart 2023 20:13
De aparte app is nodig, onder meer voor een gespecialiseerde zoekfunctie die het mogelijk moet maken om snel specifieke opnames te vinden
Ik ben een software ontwikkelaar en ik weet niet of ik de enige ben, maar dit kan toch niet DE reden zijn om dan maar een hele aparte app te ontwikkelen?

Bijzondere keuze om voor een specifieke soort muziek en aparte app voor uit te brengen. Maar het is Apple hé, die kunnen alles ;)
CypressGTX @david-v9 maart 2023 23:52
Dat heb ik me ook afgevraagd op een iPhone forum en kreeg toen dit als antwoord, waarna ik het wel kan begrijpen:

Liefhebbers van klassieke muziek zijn vaak op zoek naar een specifieke uitvoering, orkest of solist. Anders dan bij pop is de componist van een stuk meestal niet dezelfde als de uitvoerder.

Zoek ik bijvoorbeeld Walk of Life van de Dire Straits, dan kan ik dat rechtstreeks intypen in het zoekveld en hup, daar is de uitvoering, met misschien nog eens een enkele remaster als alternatief.
Maar de 41e symfonie van Mozart bijvoorbeeld, heeft honderden verschillende uitvoeringen die decennia omspannen, met talloze orkesten en solisten. Iedere liefhebber van klassieke muziek die het niveau van Classic FM is ontstegen, vindt die zoekopties van levensbelang. Primephonic had dat. Apple heeft dat de nek om gedraaid.
Het.Draakje @david-v10 maart 2023 08:35
Als je al (primephonic) een apart programma / database hebt, waarom zou je dan een (ander) programma aanpassen voor het tonen / zoeken van gegevens die er nooit zijn. En waarom zou je twee verschillende databases integreren als er toch weinig overlap is tussen de kolommen. (Gegevens zoals 'Plaats (van uitvoering)", "Dirigent" en dergelijke zijn bij populaire muziek niet bekend. Terwijl ze voor klassiek essentieel kunnen zijn).

Het is veel simpeler om de app van Primephonic enigszins aan te passen aan de nieuwe situatie. Kwestie van server verplaatsen (Amsterdam -> Cupertino) en de datastreams van het programma om te leiden.
david-v
@Het.Draakje10 maart 2023 08:44
Het zal wel simpeler zijn (dan gebruiken ze de ord5e app als basis) maar het oogt mij niet heel vriendelijk voor gebruikers die van allerlei genres houden. Dat er niet één databron is (ik denk niet dat dat nu al het geval is) maar meerdere is in software land niks nieuws, dagelijkse kost eigenlijk. Kijk bijvoorbeeld naar de pricewatch hier, afhankelijk van het type apparaat krijg je een hele filtering mogelijkheid die specifiek voor dat apparaat is.

Dat ze expliciet die niche markt wil bedienen met een eigen app, dat kan ik uit commerciële oogpunt wel begrijpen, het kunnen gebruiken van met gespecialiseerde zoek velden, nee, dat is prima te integreren. Maar als je alleen de markt wil bedienen van mensen die alleen klassieke muziek beluisteren, je, dan snap ik die keuze wel.
Het.Draakje @david-v10 maart 2023 09:25
Klassieke muziekliefhebbers zijn al gewend aan een eigen programma.
Liefhebbers van populaire muziek zijn al gewend aan een eigen programma.
Liefhebbers van beide genres gebruiken nu al twee programma's.

Integratie kost tijd. Je moet een deel van je ontwikkelcapaciteit (van het populaire muziekprogramma) inleveren om de integratie mogelijk te maken. En het levert, zeker op de korte termijn, niets op. Minder resources betekent minder features / minder bugfixes en daarmee gaat je programma achterlopen op de concurrentie.

Je hebt een tweede team (primephonic) die je moet bijscholen op je hoofdprogramma of die je in kunt zetten bij het aanpassen naar de nieuwe infrastructuur. Na de concentratie / verplaatsing verplaats je een deel van de ontwikkelcapaciteit (primephonic) naar het team wat jouw nieuwe versie Muziek 2.0 (klassiek en populair) gaat ontwikkelen. Het restant zet je op bugfixes. Want niemand verwacht dat een overgenomen programma nog nieuwe functie's gaat krijgen.

Kortom, het is simpeler om het bestaande team alleen hun ding te laten doen en hun niet lastig te vallen met een andere database. Minder kosten (op korte termijn) dus voor een manager (die afgerekend wordt op de korte termijn) logischer. Je integreert niet omdat het kan, maar pas als het moet.

En ooit, net zoals Apple van iTunes naar AppleMusic deed, komt er een programma die e.e.a. integreert. Tot die tijd blijft de situatie zoals nu gehandhaafd. Zo gebruikersonvriendelijk is dat niet.
THE_BASE
@david-v9 maart 2023 20:42
Ik denk meer dat je een doelgroep beter kunt bedienen door specifieke muziek als klassieke muziek apart zichtbaar te maken en niet te laten ondersneeuwen tussen andere muziek waar de doelgroep niet op zit te wachten. :)
david-v
@THE_BASE9 maart 2023 23:05
Dat is een veel betere reden dan "een andere zoekalgoritme" nodig ;).

Ik ben dan misschien vreemd maar ik kan ook genieten van klassieke muziek. Is het nou zo dat je dan in de "gewone" muziek app geen klassieke muziek kan vinden en dat je dan moet uitwijken? Want dat zou best irritant zijn. Maar goed, het is voor mij als software ontwikkelaar en verwarrende keuze. Doelgroep beter bedienen kan ik dan nog wel begrijpen.
THE_BASE
@david-v10 maart 2023 07:47
Geen idee of je die niet vind. Wellicht wel en dan een doorverwijzing naar de andere app. Maar ik denk zelf dat het niet te vinden is. ;-)
Oric 9 maart 2023 17:19
Heeft het veel zin om 192kHz in 24bit-audio via bluetooth te luisteren?
Een iphone heeft namelijk geen audio aansluiting.
En bij mijn weten nog geen losless bluetooth codec.
fapkonijntje @Oric9 maart 2023 18:15
Totaal geen nut, Bluetooth is aac compressie. Altijd bij Apple. Dat is maximaal 256kbit op 16bit.

Maar 24bit/192khz heeft nooit zin om naar te luisteren. Is bullshit marketing. Je kunt het letterlijk niet horen.

Bron: https://www.soundguys.com/audio-bit-depth-explained-23706/
En
https://www.soundguys.com...ity-is-still-great-16518/

Het is echt weer een volslagen idioot iets dat 24bit/192khz om cool te klinken. Lekker weer resources gebruiken voor iets dat in de praktijk nooit een meerwaarde gaat hebben. Ook niet met de beste geluidset op aarde. Beetje misbruik maken van de onwetendheid van mensen op dit vlak om de boel te verkopen. Smerige trucjes.

[Reactie gewijzigd door fapkonijntje op 23 juli 2024 08:26]

Frame164 @fapkonijntje9 maart 2023 19:00
24/192 heeft alleen maar nut in de studio zodat je voldoende data hebt voor postprocessing in het digitale domein. Maar zolang mensen zich nog altijd laten leiden door het idee dat grotere getallen beter is en het daarom maar kopen, zal je als marketingman/vrouw wel gek zijn om daar geen gebruik van te maken.

44.1kHz (of 48) en 16bit resolutie is in de huiskamer genoeg. Het dynamisch bereik en oplossend vermogen is meer dan wat een huiskamer (en je oren aankunnen. Het verschil tussen 0 en 65536 is al 96 dB. In een hele stille woonkamer heb je misschien al iets van 20dB, dus de piek zou dan op 116dB liggen....

Maar in de studio is het logisch. Als je in 16 bits op zou nemen kan je daarna niet veel meer met het signaal doen. Met 24 bits kan je het eenvoudig bewerken zonder resolutie kwijt te raken.
Powersoft744 @fapkonijntje9 maart 2023 19:00
T zal misschien dan technisch allemaal kloppen, net zo als met dat kabels niks uit zouden mogen maken. Zonder de discussie hierover aan te doen wakkkeren. Ik hoor wel degelijk verschil. Zowel met andere kabels of andere trafo als met verschillende bestandsformaten. Mogelijk is dat uiteraard inbeelden psychologisch. Maar goed.. Ik speel liever de 192/24 bestanden dan de 16/44 of 24/48 bestanden af. Gelukkig ieder zijn ding.

Ik denk dan altijd waarom zouden aanbieders zoveel resources gebruiken om de muziek op dit formaat te distribueren. Apple Music is laat met 192/24 bestanden.
fapkonijntje @Powersoft7449 maart 2023 19:05
De master of mix van een 24bit versie kan weleens verschillen, dat komt vaker voor dan je denkt. Dat is grappig genoeg vaak ook de reden dat sommigen een LP beter vinden klinken. Het is lastiger om een LP goed te krijgen vanwege de beperkingen dus men moet harder hun best doen en zo klinkt 't soms beter. Daar zit soms het verschil in. Dat verschil merk ik ook. Maar ik heb niet de belachelijke illusie dat ik bijzondere oren heb die dingen horen die de technisch niet kunnen horen. Er is natuurlijk ook nog het placebo effect hè.

Misschien een idee om je eens af te vragen waarom iets is, in plaats van willekeurig ergens van uit te gaan.
DaemonAngel @Powersoft7449 maart 2023 20:17
Je kan op sites audio files testen aan verschillende compressies.
Daar kan je blind testen of je het hoort.

Als je benieuwd bent ernaar
bytemaster460 @DaemonAngel9 maart 2023 21:50
Dan moet je die bestanden wel nog afspelen op een zeer goede installatie, anders ga je sowieso al geen verschil horen.
DaemonAngel @bytemaster46010 maart 2023 09:16
Dat is waar.
Maar dat neemt weer mee dat het voor nog meer mensen irrelevant is hoe goed de kwaliteit van de track is.

Ik heb destijds de test idd eens gedaan gewoon op een degelijke hoofdtelefoon.
Daarna via een dac en heel goede hoofdtelefoon.
Ik scoorde net iets hoger met de goede installatie maar kwam nog steeds tot de conclusie dat je al snel aan het gokken bent.
CD kwaliteit is goed genoeg.
fapkonijntje @DaemonAngel9 maart 2023 21:14
Alleen gaat 't hier niet om compressie maar om bitrate en sample rate. Iets compleet anders.
DaemonAngel @fapkonijntje9 maart 2023 21:25
Irrelevant voor wat ik bedoelde.
Je hebt sites waar je die verschillen kan beluisteren.
g4wx3 @Powersoft7449 maart 2023 20:26
Trafo en kabels spelen natuurlijk een rol.
Maar er bestaan goede trafo's die geen ruis geven.
Kabels zijn antennes, en daarnaast moeten ze gewoon het vermogen aankunnen. (En goede aansluiting hebben)
Maar dat is analoog
Dit gaat over digitaal
InflatableMouse @Powersoft74410 maart 2023 08:34
https://en.wikipedia.org/wiki/Confirmation_bias

Je hoort het, omdat je het verwacht of soms zelfs wilt dat er verschil te horen is. Je hoor het niet omdat het er werkelijk is. Simpel gezegd verzinnen je hersenen het verschil.

Onze meetapparatuur is in elk opzicht honderden en soms meer dan duizenden keren beter en gevoeliger dan onze oren (die eigenlijk ronduit slecht zijn) maar mensen blijven volhouden dat verwachtingsbias niet bestaat en dat hun oren beter zijn.

Je hoort letterlijk dingen die er niet zijn.
mjtdevries @InflatableMouse10 maart 2023 15:59
Heel vaak hoor je verschillen die er wel zijn, maar die niet veroorzaakt worden door de aparatuur.
Maar simpelweg omdat je je hoofd 2cm bewogen hebt. De akoestiek van een kamer zorgt er voor dat zulke minieme verschillen een hoorbaar verschil geven. Bv 7dB verschil op 2000Hz.

En hoe luisteren mensen? Ze gaan zitten luisteren, staan op, verwisselen de kabels of wat anders dat ze aan het testen zijn, en gaan weer zitten. Niemand die zijn hoofd in een bankschroef zet.

Wie het niet geloofd: Ethan Winer heeft metingen gedaan met zulke kleine verschillen in luisterpositie en je kunt hier de resultaten zien: http://ethanwiner.com/believe.html

Toen ik dat las, heb ik daarna altijd gezorgd dat ik zelf op de luisterplek blijf zitten en mijn hoofd niet beweeg. En dan een ander de boel laat wisselen. (sowieso handig omdat je dan blind kunt testen)
InflatableMouse @mjtdevries13 maart 2023 12:47
Tenzij je realtime kunt wisselen heeft dat vrij weinig zin omdat acoustische / sonische vingerafdruk niet langer dan 5 seconden wordt onthouden door onze hersenen. ABX tests waarbij je direct kunt wisselen en een repeat kan aanzetten voor een stukje muziek van 5 tot 10 seconden om zo meerdere keren te wissen van A naar X en B naar X zijn daar wel weer voor geschikt, echter na een X aantal keer wisselen word je ook weer immuun voor verschillen, er treedt een soort vermoeidheid op, vooral wanneer de verschillen heel erg klein zijn.

Al met al is het echt heel erg moeilijk en slaat het hele muggesiften eigenlijk ook nergens op. Als de verschillen zo minimaal zijn kan je je afvragen waar we nog mee bezig zijn.
Jorgen Moderator Beeld & Geluid @Powersoft74410 maart 2023 08:48
Dat is inderdaad volledig psychologisch ;)
sjoerd.stougie @fapkonijntje9 maart 2023 19:58
hogere bitrate streaming is toch wel nuttig als je een andere codec hebt zoals APTX of LDAC?
ik bedoel dan niet zo hoog als 24bit/192khz maar wel aanzienlijk hoger dan wat spotify en youtube music aanbieden
fapkonijntje @sjoerd.stougie9 maart 2023 20:04
Spotify en YouTube music bieden 16bit, 44khz aan. Dat is toevallig zo'n beetje het maximale waar je wat aan hebt als mens zijnde. In theorie kun je nog wat winst halen met lossless, maar ook dat is voor de meeste audiosets thuis geen merkbaar iets.

AAC doet ook niet echt onder voor LDAC of AptX. Die codecs hebben andere voordelen, zoals lagere latency en makkelijker te verwerken (minder latency en stroom). LDAC kan hogere bitrates aan maar dat is vooral met lossless een voordeeltje, al ben ik nog geen Bluetooth apparaat tegengekomen dat überhaupt in staat is tot een geluidskwaliteit waarbij dat echt veel uitmaakt. AAC 256kbit is namelijk al serieus goed.
supersnathan94
@fapkonijntje9 maart 2023 22:00
DAB+ radio gebruikt een AAC variant die draait op 64-118 kbps.

256kbit AAC is en blijft gewoon dikke kwaliteit.

Lossless is natuurlijk helemaal chill enzo, maar hoor je het verschil op een koptelefoon van minder dan €1000? Denk het niet. En ja €1000 is goedkoop als je naar high end headsets gaat kijken.
fapkonijntje @supersnathan949 maart 2023 22:06
Precies. Dit hele lossless en 24bit en 192khz verhaal is wat mij betreft weer zo'n dingetje om mensen met meer geld dan verstand iets te laten kopen.
bzuidgeest
@supersnathan9410 maart 2023 00:14
De meeste concert of rave doven horen niets, al had je er 10000 euro aan uitgegeven. De beste installatie kan een kapot gehoor niet repareren. En met de dopjes van tegenwoordig neemt het aantal discodoven alleen maar toe. Niet eens vanwege het volume maar ook de continue blootstelling. Het oor krijgt geen rust meer.
christopher72 @supersnathan9411 maart 2023 13:26
Je hebt natuurlijk mensen die gewoon het maximale aan geluidskwaliteit willen bereiken, binnen het budget wat zij daarvoor beschikbaar hebben. Het verschil tussen 10 en 1000 euro is groot als het om bijv. koptelefoons gaat. Het verschil tussen 1000 en 4000 euro is echter een stuk kleiner, maar nog steeds aanwezig. En die “curve” zie je eigenlijk bij alle audio apparatuur.
Ik heb een koptelefoon van 1500 euro. Ik durf gerust te stellen dat ik muziek opnieuw ontdekt heb en er opnieuw ben van gaan genieten. (komende van dingetjes van max 150 euro).
En als je dan zo’n investering gedaan hebt, ga je het ook niet meer rechtstreeks aansluiten op een ipad, maar koop je er een versterker bij.
Een ander mag het allemaal onzin en een desinvestering vinden, voor mij is het hobby en prachtig geluid.
supersnathan94
@christopher7211 maart 2023 15:04
Uiteraard!

Ik heb hetzelfde hoor. High end audio in de auto, goede headset en een paar losse componenten systemen in huis die afgestemd zijn op mijn wensen en ook niet gelijk de bank breken.

Beetje Home theater set is al tig keer beter dan zo’n soundbar van een paar honderd euro met virtual surround enzo.
Kafka @fapkonijntje9 maart 2023 18:50
Spijker op zn kop.
philips900 @Kafka10 maart 2023 14:38
jep
EAngeli @Oric9 maart 2023 17:54
Niet veel denk ik, bluetooth 5.2 past een vorm van audiocompressie toe (LC3), zogezegd zonder kwaliteitsverlies, maar niet te vergelijken met native 24-bit audio.

Airplay2, het protocol waarmee je high quality audio kan streamen vanaf je Apple devices (dus ook iPhone), ondersteunt in theorie 24bit/48kHz (de bandbreedte om dit te doen over Airplay 2 is er). Maar in de praktijk zie je de vaak Airplay gelimiteerd zijn tot 16bit/44kHz.
Dit lijkt een software instelling vanuit Apple te zijn.

De nieuwe HomePods kunnen wel rechtstreeks via Apple Music aan 24/48 audio streamen (ook naar elkaar) en daar gebruiken ze Airplay voor.

Dus tja... :?

[Reactie gewijzigd door EAngeli op 23 juli 2024 08:26]

Mizgala28 @EAngeli9 maart 2023 18:05
En met de 3.5mm dongle kom je er ook niet (als ik mij niet vergis gaat deze ook maar tot 24 bit 48kHz)

Misschien dat de iPhone "Ultra" een 3.5mm krijgt /s :+
fapkonijntje @EAngeli9 maart 2023 18:21
Enne, kun je mij ook uitleggen wat je als meerwaarde verwacht van 24bit/192khz uit een homepod?
lowfi @fapkonijntje9 maart 2023 19:05
Ik denk dat het voelt alsof een engeltje in mijn oor plast.
lowfi @Oric9 maart 2023 17:40
Via HomePod (direct)? Al weet ik eigenlijk niet wat die precies ondersteunen.
EAngeli @lowfi10 maart 2023 20:26
Ja, de nieuwe versie kan rechtstreeks streamen via Apple Music.
PolarBear @Oric9 maart 2023 17:52
Apple heeft daar een support artikel voor: https://support.apple.com/en-tm/HT212183

=
djwice @PolarBear9 maart 2023 20:33
Of dit uitvoering: Sitecom CN-395 Grijs, Zwart

Ook bij BCC en andere winkels verkrijgbaar, let op verschillende merken/types, je moet er een met DAC - Digital Audio Converter - hebben in de meeste gevallen.

Zie ook categorie: Kabels

@arnoudwokke Is dit niet iets om te testen voor Tweakers? Al die verschillende kabeltjes in een iPhone en geluidskwaliteit meten? Ben benieuwd of er echt verschil in zit en of de kabeltjes allemaal even "durable" zijn.
En winkels ff voor de release van het artikel informeren, zodat er wat meer aanbieders zijn. BCC heeft ze bijvoorbeeld ook, maar staan niet in pricewatch.

Is wel een oplossing voor telefoons zonder mini-jack aansluiting, gewoon aan je headset laten hangen en klaar.

Ben ook benieuwd of er nog verschil in accu-belasting zit tussen de verschillende kabeltjes.

[Reactie gewijzigd door djwice op 23 juli 2024 08:26]

ucsdcom @djwice10 maart 2023 09:09
Of dit uitvoering: Sitecom CN-395 Grijs, Zwart

Ook bij BCC en andere winkels verkrijgbaar, let op verschillende merken/types, je moet er een met DAC - Digital Audio Converter - hebben in de meeste gevallen.

Zie ook categorie: Kabels

@arnoudwokke Is dit niet iets om te testen voor Tweakers? Al die verschillende kabeltjes in een iPhone en geluidskwaliteit meten? Ben benieuwd of er echt verschil in zit en of de kabeltjes allemaal even "durable" zijn.
En winkels ff voor de release van het artikel informeren, zodat er wat meer aanbieders zijn. BCC heeft ze bijvoorbeeld ook, maar staan niet in pricewatch.

Is wel een oplossing voor telefoons zonder mini-jack aansluiting, gewoon aan je headset laten hangen en klaar.

Ben ook benieuwd of er nog verschil in accu-belasting zit tussen de verschillende kabeltjes.
Deze kabeltjes Die kabeltjes zijn natuurlijk erg handig van USB-C naar headphone bedraad (ook diverse telefoon merken leveren of leverden ze mee in de doos zoals HTC en One Plus heeft ze ook al worden die niet meer meegeleverd. En je hebt ze ook van Apple Lightning naar headphone, van Apple, via Belkin naar zelf Kruidvat voor nagenoeg dezelfde prijzen.

Om geluid te krijgen moet je het digitale signaal op de poort van het apparaat omzetten naar een analoog muziek signaal waarmee je headset overweg kan. Ook wordt spanning geleverd om je bedrade headset aan te drijven.

In de meer high end audio zijn de spanningsvelden die spelen: Optimaal elektrisch contact en geleiding, kwalitatief goede componenten van je DAC etc, kwalitatief goede versterkers.

Dus optimale geleiding van analoge signalen, dus goede kwaliteit stekker verbindingen en dikkere van geleiders, zoveel mogelijk zonder verlies, dus geen dunne kabels,
Dure Digitaal naar Analoog Converters (DAC) en power leveren om de dynamiek van de audio te kunnen verwerken.

Vraag daarbij is: je gaat een mii DAC in een zo goedkoop mogelijk verloop kabeltje stoppen. Eerlijk: ik vond het geluid via een 3.5 jack beter dan het geluid via dit type verloop kabeltjes. En dan zit er in deze apparatuur meestal ook slechts een eenvoudige DAC.

Deze kabels doen wat mij betreft daarom in klank niet beter of minder dan een bluetooth headset. Er zijn simpelweg teveel concessies gedaan op de route van bron naar je headset op alle genoemde punten. En wat wil je ook voor deze prijzen. Dan kan je er ook niet zoveel in stoppen.

Audiofielen kiezen daarom juist eerder voor een losse Digitaal naar Audio converter met headset ingang. Zoals de Dragonfly serie van Audioquest bijvoorbeeld. Dan ga je pas hoger. Maar de vraag is of je dit wel hoort. En daarbij moet je ook meenemen dat zelfs in deze prijzige high end stickjes een DAC chip zit die in grote volumes tussen de 10 en de 25 euro kost. En ook daarover zijn de meningen verdeeld (De Dragonfly's bijvoorbeeld zijn verdacht voor snel vervormen bij een hogere stroom vraag.)

Ik heb ooit verschillende mensen een topklasse versterker laten horen, waarbij je heel veel meer detail hoort en de plaatsing van instrumenten haarfijn hoort.

Daarnaast een warm en wat "wolliger" klinkende versterker die misschien niet zo zuiver omgaat met detail. Eigenlijk vond iedereen de warm klinkende versterker mooier klinken. En wat mijzelf op viel dat je op eerste teveel hoorde tot de schakelklikjes van de mengtafel of iets dergelijks wat afleidde van de muziek.

Dus hoe iets klinkt is heel persoonlijk. En als audio liefhebber vind ik zelfs de Airpods Pro 2 eigenlijk heel erg goed klinken, terwijl een echte audiofiel/high end liefhebber hier de neus voor ophaalt puur op SPECS gebaseerd. Luister gewoon of je iets wat vind. Dat is bepalend. Niet de specs of wat anderen er van vinden.

[Reactie gewijzigd door ucsdcom op 23 juli 2024 08:26]

djwice @ucsdcom10 maart 2023 09:35
Mooi man, wist niet dat daar ook nog grote verschillen in zitten. Zelf heb ik een telefoon met mini-jack :)

De Dragonfly serie lijkt niet een usb-c of lightning versie te hebben. Maar goed, onderweg is er wellicht toch genoeg omgevingsgeluid (wind etc.) om het verschil waar te nemen.
ucsdcom @djwice10 maart 2023 09:58
Mooi man, wist niet dat daar ook nog grote verschillen in zitten. Zelf heb ik een telefoon met mini-jack :)

De Dragonfly serie lijkt niet een usb-c of lightning versie te hebben. Maar goed, onderweg is er wellicht toch genoeg omgevingsgeluid (wind etc.) om het verschil waar te nemen.
Ze hebben nog geen USB-C versie, maar die zal wel komen verwacht ik. Nu zijn alle versies USB-A. Audioquest heeft daarvoor nu de "dragontail" in het programma. Volgens mij niet meer dan hoogwaardige verloopkabels van USB-A naar USB-c voor een euro of 30. Het signaal is op dat traject nog digitaal, dus de kans is groot dan een goedkoop verloopkabeltje ook prima werkt om de enen en nullen over te brengen.

De Dragonfly's en soortgelijke producten zijn overigens niet alleen een DAC, maar ook een hoofdtelefoonversterker in USB stick formaat. De duurste zit tegenwoordig al een verloopkabel bij naar USB-C

[Reactie gewijzigd door ucsdcom op 23 juli 2024 08:26]

Powersoft744 @Oric9 maart 2023 18:55
Via bluetooth niet.

Echter Apple Music op imac en dan middels usb streamen naar externe dac. Zo luister ik ook naar Qobuz.
DennisDeMennis @Powersoft7449 maart 2023 21:48
Op iPhone/iPad kan je ook gewoon een usb dag aansluiten (met usb adapters), dus hoeft niet per se via een Mac
Verwijderd @Oric9 maart 2023 19:02
uberhauot niet, het menselijk oor heeft maar een beperkt bereik en cd kwaliteit is in 99.99% van de gevallen genoeg.
roelboel @Oric9 maart 2023 19:39
Zelfs afgezien van bluetooth: nutteloos. Er zijn helaas altijd mensen die geloven dat zij de oren hebben waarvoor het Nyquist-Shannon bemonsteringstheorema niet opgaat.
sumac @Oric9 maart 2023 19:17
Misschien dat de iPhone 15 Pro dat probleem gaat oplossen? Ik heb geen flauw idee, maar dat zou een typische Apple-oplossing zijn.
Inkjet @Oric9 maart 2023 19:28
Je kunt ook via Wi-Fi streamen naar een Apple TV en dan de digitale uitgang op een DAC aansluiten.
Deleon78 @Inkjet9 maart 2023 19:53
Dat geldt volgens mij alleen voor de 1e generatie appletv.
Inkjet @Deleon789 maart 2023 20:06
Ze zijn goed te vinden tweedehands. Net als Airport Express-en, die hebben ook een digitale uitgang. Heb er goede ervaringen mee.
supersnathan94
@Deleon789 maart 2023 22:02
2e, 3e en 4e ook nog. Pas sinds de laatste variant zit er geen optical SPDIF meer op.
Deleon78 @supersnathan949 maart 2023 22:59
Ik dacht dat er 2 generaties waren :)
Donstil
@Deleon789 maart 2023 23:22
Ik dacht dat er 2 generaties waren :)
Sterker nog er zijn 8 generaties.


1st generation: January 9, 2007
2nd generation: September 1, 2010
3rd generation: March 7, 2012
3rd generation Rev A: January 28, 2013
HD: October 30, 2015
4K (1st generation): September 22
4K (2nd generation): May 21, 2021
4K (3rd generation): November 4, 2022
Deleon78 @Donstil9 maart 2023 23:53
Ahhh thanks!
supersnathan94
@Deleon7810 maart 2023 00:05
Oh nee veel meer zoals @Donstil al aangaf. 1st gen waren zelfs al twee versies van. Eentje met 40gig HDD en eentje met 160.
joezzt @Oric9 maart 2023 19:34
Via bluetooth niet. Je kunt nu wel een externe dac aansluiten via de usb naar lightning camera adapter, als ie niet teveel stroom trekt of een eigen voeding heeft.
Als de volgende iPhone USB-C heeft kan dat zonder adapter.
djwice @Oric9 maart 2023 20:30
Past deze?
https://www.bcc.nl/comput...35mm-audio-adapter/322606
DennisDeMennis @djwice9 maart 2023 21:52
Niet op een iPhone nee, want die heeft geen usb-c :p
Overigens ondersteund die adapter ook geen 192KHz, maar tot ‘maar’ 96KHz.
Met een Lightning naar usb ‘camera adapter’ kan je overigens wel een externe DAC aansluiten die wel 192KHz ondersteund. (Of op een iPad direct via usb-c)
djwice @DennisDeMennis9 maart 2023 21:59
Dus dan moet er nog een kabel bij zo iets https://www.bol.com/nl/nl...ter-wit/9300000096430422/

Wordt het wel een hele lange headset kabel O-)

Maar uiteraard is er ook
categorie: Kabels


Let op er zijn ook veel slechte types (o.a. op bol.com) met fake reviews zoals
Geweldig artikel
NikitaAilani 14-19 jaar Oud-Beijerland 23 maart 2022 Heeft dit artikel gekocht
Doet het goed
Hele goede lader, heb hem ooit een keer eerder gekocht en is echt top kwaliteit. Haal deze voortaan.

[Reactie gewijzigd door djwice op 23 juli 2024 08:26]

DennisDeMennis @djwice9 maart 2023 22:30
Hm, nee die kabel gaat niet werken, dan heb je 2x male usb-c wat natuurlijk niet in elkaar past.
Ik bedoelde zulke adapters:

uitvoering: Apple Lightning-naar-USB-3-camera-adapter

uitvoering: Apple Lightning-naar-USB-camera-adapter Wit

Waar je dan een usb dac op aan kan sluiten.

Apple’s eigen adapter zoals jouw 2e link ondersteund overigens ook maar 48KHz:
https://support.apple.com/en-us/HT212183
djwice @DennisDeMennis10 maart 2023 07:22
Ah, die link staat wel heel laag op de pagina:
https://www.apple.com/sho...mm-headphone-jack-adapter

Dat lijkt me dan de beste optie.
24-bit/48 kHz die 24-bits ondersteunen flink meer dynamische verschillen dan de 16-bits van een DAT-recorder die op 48kHz.
Alleen als je het tempo van de muziek vertraagt ga je wel kwaliteitsverschil horen.

Ik vraag me trouwens af hoeveel opnames er van bron tot resultaat structureel met voldoende headroom zijn gesampled en bewerkt dat de 192kHz volledig gebruikt wordt. Dus dat als je de pitch zou verlagen met een factor 4 dat het nog steeds klinkt als glashelder onvervormd geluid.
Ik twijfel trouwens of reflecties niet anders werken per frequentie, dus dat de kans zowiezo bestaat dat je het kan waarmaken door veranderingen in akoestisch gedrag, de materialen in de ruimte reageren immers anders op verschillende toon-hoogtes (bijvoorbeeld het absorberen door poreus materiaal). En de oren zijn gevoeliger voor de ene toonhoogte dan voor de ander, dus wordt de productie per frequentie-range op andere volumes gemixt, als je de pitch met een factor 4 verandert, verandert de schuiven de frequenties maar wordt het volume niet aangepast aan het mix-volume voor die nieuwe frequentie.

[Reactie gewijzigd door djwice op 23 juli 2024 08:26]

RAAF12 @Oric10 maart 2023 03:53
Stereosignaal staat op de Lightning aansluiting van de telefoon. Hoe fraai dat signaali is zal wel ergens staan. Maar ik denk dat CD kwaliteit voor de meeste mensen voldoende is.
Marcel3X @Oric10 maart 2023 09:05
Mijn Homepods zijn wel gewoon lossless
m-m @Oric10 maart 2023 15:07
Los van of het nut heeft: je kan wel de lightning uitgang gebruiken om bedraad te luisteren. En sommige audiofielen lopen zelfs rond met een externe DAC aan hun iPhone. Federico Viticci van MacStories heeft daar in het verleden wel over geschreven.
Menesis 9 maart 2023 17:12
Het ziet er precies hetzelfde uit als de Apple Music app. Wat is er nu precies zo speciaal aan klassieke muziek dat daarvoor een aparte app zou moeten uitkomen? Je kunt de extra zoekfuncties toch wel in de gewone app inbouwen?
PolarBear @Menesis9 maart 2023 17:45
Bijna alle 'pop' muziek wordt uitgebracht op album of single basis (ik gooi even een hoop muziek onder het kopje popmuziek zonder oordeel). En over het algemeen staat een nummer op zichzelf. Je hebt wellicht wat verschillende uitvoeringen door dezelfde band/muzikant (live, unplugged etc) en misschien nog wat covers.

Klassieke muziek wordt vrijwel altijd ook op album basis uitgebracht. Alleen album is vrijwel nooit een logische indeling voor een klassiek werk. Een klassiek werk bestaat meestal uit een x aantal samenhangende stukken die vaak individueel een naam of tempoaanduiding hebben. Dat is het eerste wat al misgaat als je op een bepaald stuk wil zoeken.

Daarnaast zijn er diverse uitvoeringen. Soms ook van hetzelfde orkest, zeg het Concertgebouworkest, van hetzelfde stuk alleen met andere dirigenten. Bijvoorbeeld de vijfde Symphonie van Mahler is verschillende keren op de CD gezet:
  • Met Mariss Jansons als dirigent (RCO Live)
  • Met Riccardo Chailly als dirigent (Decca)
  • Met Bernard Haitink als dirigent (Philips)
Leuker wordt het nog bij symfonieën van Bruckner. Bruckner was vrij onzeker en heeft van veel symfonieën verschillende versies gemaakt. Bijvoorbeeld van de derde Symphonie zijn minimaal 3 verschillende versies in omloop.

Daarnaast zijn er ook stukken waarvan een transcriptie is gemaakt (een uitvoering op een ander instrument). Bijvoorbeeld voor een kleiner orkest of piano.

Dit zijn allemaal zaken die niet of minder spelen bij andere muziek genre's. En nu vaak opgelost worden door allemaal informatie in de titels van nummers te zetten. Dat maakt het onoverzichtelijk.
lenwar
@PolarBear9 maart 2023 18:13
Uiteraard volledig waar allemaal, maar op zich nog altijd geen reden om het niet in dezelfde app te zetten?
Dat is een kwestie van zoekspecificaties toepassen op specifieke genres.

Aan de andere kant hebben ze natuurlijk ook al een aparte apps voor podcasts en audiobooks, dus het is misschien wel meer in lijn met de rest, aangezien dit specifieke genre veelal anders benaderd wordt.
PolarBear @lenwar9 maart 2023 18:59
Het hoeft inderdaad niet in een aparte app. Maar het gaat wel iets verder dan alleen andere zoekspecificatie, je wil andere info weergeven en ook andere weergaves hebben. Dat kan allemaal in dezelfde app maar het wordt daardoor ook weer complex.
JeroenED @lenwar9 maart 2023 19:52
De reden die het voor mij logischer maakt is dat klassieke muziek niet op uitvoerder, maar op componist word gezocht. Tenzij je echt opzoek bent naar de uitvoerder ga bij klasiek meestal opzoek naar "Leck mir den Arsch fein recht schön sauber van Mozart". De uitvoerder boeit meestal niet (tenzij vb. voor een dirigent die wil weten wat voor vlees hij in de kuip heeft).

Daarnaast iemand die weet waar hij mee bezig is zoek niet op titels of "de 5e van beethoven" die zoekt naar Op 67. En dit is ook iets dat je in je weergave wilt zetten.

Dus qua weergave is dit wel een groot verschil want het is compleet andere data die je moet weergeven.
Als je het in dezelfde app wilt zetten, zou ik ergens een hiervoor toggle zetten.
bytemaster460 @PolarBear9 maart 2023 21:38
En dan hebben we het nog niet over solisten en schrijfwijzes van muziekwerken, zoals symphony, symphonie, sinfonie. Je kunt het bij Engels houden, maar dan gaat het weer mis als een Duits stuk origineel Symphonische Metamorfosen heet. En ga je Tsjechische stukken in de bekende Tsjechische naam weergeven of in de onbekende Engelse naam (Skoda lasky vs. Beer barrel polka). En als de Tsjechische naam onbekend is? Vltava vs. Moldau.
Of stukken uit grotere werken die als op zichzelf bestaand ook bekend zijn. Rubriceer je die dan onder het grotere werk, zoals Flight of the bumblebee.
Of wanneer een label de oude nummering van de symfonieën van Dvorak aanhoudt en de 9e ook de 5e is.
Of bij Vivaldi waarbij Op. 3 werken bevat met een RV-nummer van 580.
En zo ben ik nog talloze uitdagingen tegengekomen. Om effectief te kunnen zoeken moet je een wandelende encyclopedie op het gebied van klassieke muziek zijn.
RCBL @PolarBear9 maart 2023 18:09
Daar noem je twee componisten op die ik geweldig vind...Bij Mahler begon dat met de filmmuziek van Death in Venice..
nms2003 @RCBL9 maart 2023 19:46
Deze ‘Death in Venice’?
bytemaster460 @RCBL9 maart 2023 21:42
Het erge is wel dat op veel CDs en ook in programmaboekjes “death in venice” als ondertitel bij deze symfonie wordt genoemd.
dasiro @PolarBear9 maart 2023 19:35
daar komt ook nog bij dat op de muziek zelf vaak geen rechten meer zitten, maar enkel nog op de uitvoeringen. Hopelijk voor de uitvoerders krijgen die ook hun deel van de vergoedingen
Rembert @Menesis9 maart 2023 17:33
In Apple Music zie je bv. niet duidelijk de toonsoort staan, of de opus. Belangrijke informatie met name bij klassiek. In de huidige screenshots zie ik ook niet duidelijk het uitvoerende orkest, de solisten, de dirigent of de locatie. Ook erg van belang. Maar het lijkt er op dat je door kunt tikken op je zoekresultaat. Bv. bij Beethoven's 5e symfonie in C klein staan het getal 707. Dat lijkt te verwijzen dat er 707 uitvoeringen beschikbaar zijn. Da's leuk, interessant en leerzaam.

De zoekresultaten in Apple Music zijn hiermee vergeleken erg plat en eenvoudig (en voor verbetering vatbaar).
- peter - 9 maart 2023 16:45
Ziet er tof uit. Ben benieuwd of Spotify ook met een aparte klassieke afdeling gaat komen.
tomsmeulders @- peter -9 maart 2023 17:02
Ziet er tof uit. Ben benieuwd of Spotify ook met een aparte klassieke afdeling gaat komen.
Kijk eens op idagio.com. Een app (uit Berlijn) met klassieke muziek, lossless kwaliteit, goede zoekfunctie.
PolarBear @tomsmeulders9 maart 2023 17:13
Nadeel is dat je dan weer een maandelijkse abbo extra hebt.
swhnld @PolarBear9 maart 2023 17:32
Nadeel is dat je dan weer een maandelijkse abbo extra hebt.
Of juist niet, want je zou ook geen Apple Music kunnen hebben om wel ernaar te willen luisteren, en dan is dit wel een alternatief.
m_a_rnix @swhnld9 maart 2023 18:37
Ja maar als je klassieke en popmuziek wil luisteren…
Shark.Bait @tomsmeulders10 maart 2023 08:54
Dat is toch geen antwoord op zijn vraag?

OT: Het zou me niets verbazen; anderen (die succesvoller zijn) kopieren doen ze allemaal.
Lekker Ventje @- peter -9 maart 2023 18:11
Laat zae eerst maar eens met hifi kwaliteit komen wat ze al een paar terug beloofden.
fapkonijntje @Lekker Ventje9 maart 2023 19:08
Bedoel je lossless? Of wat is hifi tegenwoordig?
page404 @Lekker Ventje9 maart 2023 22:14
Is dit hifi genoeg voor je?
https://support.apple.com/nl-nl/HT212183

ah, ik, en @DrWaltman dachten dat het over Apple Music gaat. Nee, Spotify komt al jaren niet in beweging op dat gebied. Niet dat de kwaliteit slecht is, helaas vervangen ze soms goede opnames door slechtere kwaliteit. Dat is pas irritant.

[Reactie gewijzigd door page404 op 23 juli 2024 08:26]

DrWaltman @Lekker Ventje10 maart 2023 00:11
Ik begrijp niet wat je bedoelt. Ze bieden gewoon lossless audio aan.
hottestbrain @DrWaltman10 maart 2023 08:48
Spotify biedt geen lossless aan. Dit is een dienst die ze twee jaar geleden onder de noemer 'hifi' hebben aangekondigd: link
DrWaltman @hottestbrain11 maart 2023 23:27
Spotify idd niet, Apple wel. Die bedoelde ik.
philips900 @- peter -10 maart 2023 14:51
Vreemd dat dit niet eerder is genoemd... Spotify is mi een prima app om muziek te consumeren: het high end luisteren doe ik wel thuis met een net cd-spelertje en fatsoenlijke luisprekers. Dat gezeur over hoe je moet luisteren naar muziek is een bijzaak in dit bericht.
Het gaat erom HOE je jouw muziek kunt vinden, en dat is een crime voor Spotify-gebruikers. En om nog een extra app nodig te hebben is waanzin. Gewoon een extra knopje inbouwen: ik wil nu alleen maar zoeken naar componist zou voldoende moeten zijn om een hoop geblader te voorkomen.
RefriedNoodle 9 maart 2023 16:54
De app lijkt enkel voor de iPhone? Niet iPad native? (edit: even gekeken op mijn iPad, maar de App Store heeft daarin alleen de placeholder van de iPhone-variant staan.)

Ik hoop dat tzt dit ook op andere platformen, zoals Windows en macOS komt. En Sonos.

[Reactie gewijzigd door RefriedNoodle op 23 juli 2024 08:26]

Ozymandias @RefriedNoodle9 maart 2023 17:10
Gezien dat Apple Music een iPad native app heeft lijkt me die er ook voor deze dienst komt.
Abanu @RefriedNoodle9 maart 2023 17:15
Sonos heeft aangekondigd met de Era speakers Apple spatial audio vanaf 28 maart te ondersteunen. Benieuwd of het toevallig is dat dit op dezelfde dag gepland is als de nieuwe Apple music dienst of er dan meer wordt aangekondigd.
slijkie 9 maart 2023 16:50
Nice! Heb zelf Apple One, dus ook Apple Music, echter zoveel muziek wat niet echt bij mij past. Klassieke muziek staat vaak heerlijk op de achtergrond aan in huis.

Hoop dat de app ook voor AppleTV uitkomt. :)
karel-jacobse @slijkie9 maart 2023 18:51
Apple TV app is voor integratie in de stereo toren wel een beetje een must.
Silvestris 9 maart 2023 22:33
Ik luister graag naar klassiek, maar wel meestal afgewisseld met andere genres. Ik hoop dat er wel een mogelijkheid komt in de app voor klassieke muziek om nummers in Apple Music playlists te zetten en in de bibliotheek te zetten. Want continu switchen tussen apps om van genre te wisselen, daar zit ik niet op te wachten.
david-v
@Silvestris9 maart 2023 23:08
Gelukkig, ik ben niet de enige die precies hetzelfde denkt. Ik moet er niet aan denken dat ik tussen apps moet switchen om andere genres te luisteren. Maar ik betwijfel of je in beide apps alle genres kan beluisteren. De klassieke muziek app is dan alleen bedoeld voor de mensen die alleen maar klassieke muziek luisteren, en niet een mix.
Dj blue dragon 9 maart 2023 16:45
Klassieke move van Apple :) :)
StGermain 10 maart 2023 01:30
Ik vrees dat Apple redeneert dat liefhebbers van klassieke muziek gewoonweg bereid zijn meer geld uit te geven. Mijn muzieksmaak is erg eclectisch, naargelang hoe mijn hoed die dag staat dus alles in één app is wel handiger.

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