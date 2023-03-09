Apple kondigt app aan voor klassieke muziek na overname Nederlands bedrijf

Of dit uitvoering: Sitecom CN-395 Grijs, Zwart
Ook bij BCC en andere winkels verkrijgbaar, let op verschillende merken/types, je moet er een met DAC - Digital Audio Converter - hebben in de meeste gevallen.
Zie ook categorie: Kabels
@arnoudwokke
Is dit niet iets om te testen voor Tweakers? Al die verschillende kabeltjes in een iPhone en geluidskwaliteit meten? Ben benieuwd of er echt verschil in zit en of de kabeltjes allemaal even "durable
" zijn.
En winkels ff voor de release van het artikel informeren, zodat er wat meer aanbieders zijn. BCC heeft ze bijvoorbeeld ook, maar staan niet in pricewatch.
Is wel een oplossing voor telefoons zonder mini-jack aansluiting, gewoon aan je headset laten hangen en klaar.
Ben ook benieuwd of er nog verschil in accu-belasting zit tussen de verschillende kabeltjes.
Deze kabeltjes Die kabeltjes zijn natuurlijk erg handig van USB-C naar headphone bedraad (ook diverse telefoon merken leveren of leverden ze mee in de doos zoals HTC en One Plus heeft ze ook al worden die niet meer meegeleverd. En je hebt ze ook van Apple Lightning naar headphone, van Apple, via Belkin naar zelf Kruidvat voor nagenoeg dezelfde prijzen.
Om geluid te krijgen moet je het digitale signaal op de poort van het apparaat omzetten naar een analoog muziek signaal waarmee je headset overweg kan. Ook wordt spanning geleverd om je bedrade headset aan te drijven.
In de meer high end audio zijn de spanningsvelden die spelen: Optimaal elektrisch contact en geleiding, kwalitatief goede componenten van je DAC etc, kwalitatief goede versterkers.
Dus optimale geleiding van analoge signalen, dus goede kwaliteit stekker verbindingen en dikkere van geleiders, zoveel mogelijk zonder verlies, dus geen dunne kabels,
Dure Digitaal naar Analoog Converters (DAC) en power leveren om de dynamiek van de audio te kunnen verwerken.
Vraag daarbij is: je gaat een mii DAC in een zo goedkoop mogelijk verloop kabeltje stoppen. Eerlijk: ik vond het geluid via een 3.5 jack beter dan het geluid via dit type verloop kabeltjes. En dan zit er in deze apparatuur meestal ook slechts een eenvoudige DAC.
Deze kabels doen wat mij betreft daarom in klank niet beter of minder dan een bluetooth headset. Er zijn simpelweg teveel concessies gedaan op de route van bron naar je headset op alle genoemde punten. En wat wil je ook voor deze prijzen. Dan kan je er ook niet zoveel in stoppen.
Audiofielen kiezen daarom juist eerder voor een losse Digitaal naar Audio converter met headset ingang. Zoals de Dragonfly serie van Audioquest bijvoorbeeld. Dan ga je pas hoger. Maar de vraag is of je dit wel hoort. En daarbij moet je ook meenemen dat zelfs in deze prijzige high end stickjes een DAC chip zit die in grote volumes tussen de 10 en de 25 euro kost. En ook daarover zijn de meningen verdeeld (De Dragonfly's bijvoorbeeld zijn verdacht voor snel vervormen bij een hogere stroom vraag.)
Ik heb ooit verschillende mensen een topklasse versterker laten horen, waarbij je heel veel meer detail hoort en de plaatsing van instrumenten haarfijn hoort.
Daarnaast een warm en wat "wolliger" klinkende versterker die misschien niet zo zuiver omgaat met detail. Eigenlijk vond iedereen de warm klinkende versterker mooier klinken. En wat mijzelf op viel dat je op eerste teveel hoorde tot de schakelklikjes van de mengtafel of iets dergelijks wat afleidde van de muziek.
Dus hoe iets klinkt is heel persoonlijk. En als audio liefhebber vind ik zelfs de Airpods Pro 2 eigenlijk heel erg goed klinken, terwijl een echte audiofiel/high end liefhebber hier de neus voor ophaalt puur op SPECS gebaseerd. Luister gewoon of je iets wat vind. Dat is bepalend. Niet de specs of wat anderen er van vinden.
[Reactie gewijzigd door ucsdcom op 23 juli 2024 08:26]