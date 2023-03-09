Ook Discord integreert AI-functies in zijn gamingchatapp

Discord gaat de technologie van OpenAI gebruiken om zijn Clyde-bot meer functies te geven. Clyde moet straks onder andere vragen kunnen beantwoorden, gifjes sturen en muziek aanbevelen. Ook is er AI-hulp voor bij moderatie en om tekstgesprekken samen te vatten.

Discord heeft er een blogpost aan gewijd. De bot @Clyde kan, soortgelijk aan ChatGPT en Bing Chat, niet alleen losse vragen beantwoorden maar ook langere gesprekken voeren met gebruikers. In tegenstelling tot bijvoorbeeld ChatGPT kan Clyde echter niet berichten voor een gebruiker opstellen voor verzending naar een andere gebruiker.

Een andere AI-functie waar Discord mee komt, is er een die helpt bij moderatie. De AutoMod AI moet in staat zijn om een moderator op de hoogte te stellen van overtredingen en moet daarbij ook de context van een conversatie in acht kunnen nemen. Als het goed is, moet praten over bepaalde grensoverschrijdende zaken bijvoorbeeld onderscheiden kunnen worden van daadwerkelijk grenzen overschrijden.

Tot slot zijn er de conversatiesamenvattingen. Discord wil niet dat gebruikers zich te veel achtergesteld voelen als ze een chatkanaal niet bij hebben gehouden en daarvoor moet een door AI aangedreven samenvattingsfunctie een uitkomt zijn.

Discord zegt dat deze functies eerst op kleine schaal geïntroduceerd worden. Voor Clyde noemt het geen concrete schaal van introductie, alleen dat Discord 'blijft testen en verbeteren zodat Clyde snel een fundamenteel onderdeel van de Discord-ervaring wordt'. AutoMod AI is vanaf donderdag op 'een beperkt aantal servers' beschikbaar. Conversatiesamenvattingen komt ook naar een klein aantal servers, maar dan vanaf volgende week. Werkchatapp Slack heeft deze functie ook.

Uit de disclaimer voor het gebruik van Clyde blijkt dat de technologie nog niet tot wasdom is gekomen: "Vertel Clyde geen geheimen en vertrouw er niet op voor advies, Discord-ondersteuning of veiligheidskwesties. Clyde is experimenteel en niet perfect, dus je kunt informatie tegenkomen die als bevooroordeeld, misleidend, schadelijk of onnauwkeurig kan worden beschouwd, zelfs als er voorzorgsmaatregelen zijn getroffen."

Sinds OpenAI met ChatGPT naar buiten kwam in december, is er extra veel belangstelling voor AI, zowel vanuit bedrijven als bij het publiek. Microsoft maakt hiervan gebruik in de vorm van Bing Chat, dat zelfs een mate van Windows 11-integratie heeft gekregen. Google heeft daarop als antwoord Bard, zijn eigen AI-chatbot. Ook partijen als DuckDuckGo, Slack, Snapchat en Opera gaan ermee aan de haal. Tweakers schreef in februari ook een achtergrondverhaal over dit fenomeen.

Discord is een voice- en tekstchatapplicatie die zich voornamelijk richt op gamers, hoewel de laatste tijd in een meer algemene zin online gemeenschappen aangesproken moeten worden door de app. De app is ook enigszins vergelijkbaar met Slack, hoewel die een andere doelgroep bedient. De app is behoorlijk populair en draait tegenwoordig ook op de Xbox Series en, sinds kort, op de PlayStation 5.