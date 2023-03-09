Ook Discord integreert AI-functies in zijn gamingchatapp

Discord gaat de technologie van OpenAI gebruiken om zijn Clyde-bot meer functies te geven. Clyde moet straks onder andere vragen kunnen beantwoorden, gifjes sturen en muziek aanbevelen. Ook is er AI-hulp voor bij moderatie en om tekstgesprekken samen te vatten.

Discord Clyde AIDiscord heeft er een blogpost aan gewijd. De bot @Clyde kan, soortgelijk aan ChatGPT en Bing Chat, niet alleen losse vragen beantwoorden maar ook langere gesprekken voeren met gebruikers. In tegenstelling tot bijvoorbeeld ChatGPT kan Clyde echter niet berichten voor een gebruiker opstellen voor verzending naar een andere gebruiker.

Discord AI moderatieEen andere AI-functie waar Discord mee komt, is er een die helpt bij moderatie. De AutoMod AI moet in staat zijn om een moderator op de hoogte te stellen van overtredingen en moet daarbij ook de context van een conversatie in acht kunnen nemen. Als het goed is, moet praten over bepaalde grensoverschrijdende zaken bijvoorbeeld onderscheiden kunnen worden van daadwerkelijk grenzen overschrijden.

Discord AI gesprekssamenvattingenTot slot zijn er de conversatiesamenvattingen. Discord wil niet dat gebruikers zich te veel achtergesteld voelen als ze een chatkanaal niet bij hebben gehouden en daarvoor moet een door AI aangedreven samenvattingsfunctie een uitkomt zijn.

Discord zegt dat deze functies eerst op kleine schaal geïntroduceerd worden. Voor Clyde noemt het geen concrete schaal van introductie, alleen dat Discord 'blijft testen en verbeteren zodat Clyde snel een fundamenteel onderdeel van de Discord-ervaring wordt'. AutoMod AI is vanaf donderdag op 'een beperkt aantal servers' beschikbaar. Conversatiesamenvattingen komt ook naar een klein aantal servers, maar dan vanaf volgende week. Werkchatapp Slack heeft deze functie ook.

Uit de disclaimer voor het gebruik van Clyde blijkt dat de technologie nog niet tot wasdom is gekomen: "Vertel Clyde geen geheimen en vertrouw er niet op voor advies, Discord-ondersteuning of veiligheidskwesties. Clyde is experimenteel en niet perfect, dus je kunt informatie tegenkomen die als bevooroordeeld, misleidend, schadelijk of onnauwkeurig kan worden beschouwd, zelfs als er voorzorgsmaatregelen zijn getroffen."

Sinds OpenAI met ChatGPT naar buiten kwam in december, is er extra veel belangstelling voor AI, zowel vanuit bedrijven als bij het publiek. Microsoft maakt hiervan gebruik in de vorm van Bing Chat, dat zelfs een mate van Windows 11-integratie heeft gekregen. Google heeft daarop als antwoord Bard, zijn eigen AI-chatbot. Ook partijen als DuckDuckGo, Slack, Snapchat en Opera gaan ermee aan de haal. Tweakers schreef in februari ook een achtergrondverhaal over dit fenomeen.

Discord is een voice- en tekstchatapplicatie die zich voornamelijk richt op gamers, hoewel de laatste tijd in een meer algemene zin online gemeenschappen aangesproken moeten worden door de app. De app is ook enigszins vergelijkbaar met Slack, hoewel die een andere doelgroep bedient. De app is behoorlijk populair en draait tegenwoordig ook op de Xbox Series en, sinds kort, op de PlayStation 5.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 09-03-2023 18:15 28

09-03-2023 • 18:15

28

Lees meer

Ontwikkelaars kunnen Discord voortaan direct in hun games integreren
Ontwikkelaars kunnen Discord voortaan direct in hun games integreren Nieuws van 17 maart 2025
DuckDuckGo maakt broncode macOS-browser opensource
DuckDuckGo maakt broncode macOS-browser opensource Nieuws van 31 augustus 2024
Chatplatform Discord gaat zich weer richten op gaming en krijgt redesign
Chatplatform Discord gaat zich weer richten op gaming en krijgt redesign Nieuws van 29 mei 2024
Discord stelt platform open voor games en apps van andere ontwikkelaars
Discord stelt platform open voor games en apps van andere ontwikkelaars Nieuws van 12 maart 2024
Discord trekt op 1 december stekker uit AI-chatbot Clyde
Discord trekt op 1 december stekker uit AI-chatbot Clyde Nieuws van 17 november 2023
Discord meldt dat datalek van eerder dit jaar 180 gebruikers trof
Discord meldt dat datalek van eerder dit jaar 180 gebruikers trof Nieuws van 24 augustus 2023
Discord ontslaat vier procent van personeel
Discord ontslaat vier procent van personeel Nieuws van 4 augustus 2023
Gebruikers kunnen naast abonnementen ook eenmalige aankopen gaan doen op Discord
Gebruikers kunnen naast abonnementen ook eenmalige aankopen gaan doen op Discord Nieuws van 21 juni 2023
Opera brengt Opera One-browser met ChatGPT-integratie uit als stabiele versie
Opera brengt Opera One-browser met ChatGPT-integratie uit als stabiele versie Nieuws van 20 juni 2023
OpenAI brengt ChatGPT-app voor iOS in Verenigde Staten uit
OpenAI brengt ChatGPT-app voor iOS in Verenigde Staten uit Nieuws van 19 mei 2023
Discord meldt 'kortstondig' datalek bij klantendienst
Discord meldt 'kortstondig' datalek bij klantendienst Nieuws van 13 mei 2023
Discord gaat gebruikers verplichten om een unieke username te gebruiken
Discord gaat gebruikers verplichten om een unieke username te gebruiken Nieuws van 3 mei 2023
Microsoft zet Snapchat Lens-filters in Teams voor gebruik in videomeetings
Microsoft zet Snapchat Lens-filters in Teams voor gebruik in videomeetings Nieuws van 11 april 2023
LinkedIn laat Premium-abonnees profielen maken met GPT-4
LinkedIn laat Premium-abonnees profielen maken met GPT-4 Nieuws van 15 maart 2023
OpenAI kondigt GPT-4-model aan dat afbeeldingen en tekst als input kan gebruiken
OpenAI kondigt GPT-4-model aan dat afbeeldingen en tekst als input kan gebruiken Nieuws van 14 maart 2023
Google brengt eerste generatieve AI-functies uit voor testers van Gmail en Docs
Google brengt eerste generatieve AI-functies uit voor testers van Gmail en Docs Nieuws van 14 maart 2023
Microsoft investeerde honderden miljoenen dollars in supercomputer ChatGPT
Microsoft investeerde honderden miljoenen dollars in supercomputer ChatGPT Nieuws van 13 maart 2023
Amazfit voegt ChatGPT-integratie toe aan GTR4-smartwatches
Amazfit voegt ChatGPT-integratie toe aan GTR4-smartwatches Nieuws van 12 maart 2023
Sony brengt PS5-update uit met Discord-voicechat en vrr-ondersteuning voor 1440p
Sony brengt PS5-update uit met Discord-voicechat en vrr-ondersteuning voor 1440p Nieuws van 8 maart 2023
Oprichter stopt als ceo van Ring, coo van Discord neemt functie over
Oprichter stopt als ceo van Ring, coo van Discord neemt functie over Nieuws van 2 maart 2023
PS5-bèta-update introduceert Discord-voicechat en vrr-ondersteuning voor 1440p
PS5-bèta-update introduceert Discord-voicechat en vrr-ondersteuning voor 1440p Nieuws van 2 februari 2023
Discord kan door bug kloksnelheid geheugen Nvidia-kaarten verlagen
Discord kan door bug kloksnelheid geheugen Nvidia-kaarten verlagen Nieuws van 31 januari 2023
Discord krijgt ondersteuning voor AV1-streaming op GeForce RTX 40-gpu's
Discord krijgt ondersteuning voor AV1-streaming op GeForce RTX 40-gpu's Nieuws van 26 januari 2023
Discord neemt sociaal netwerk voor complimenten Gas over
Discord neemt sociaal netwerk voor complimenten Gas over Nieuws van 18 januari 2023
Discord laat gebruikers binnenkort identiteit verifiëren via gekoppelde accounts
Discord laat gebruikers binnenkort identiteit verifiëren via gekoppelde accounts Nieuws van 13 december 2022
Meer producten en artikelen
Software Wetenschap Internet ChatGPT Discord Kunstmatige intelligentie OpenAI

Reacties (28)

-Moderatie-faq
28
28
8
1
0
12
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
RobinJ1995 9 maart 2023 18:28
Ik wacht nog op ChatGPT-integratie in IntelliJ, als debug-hulp :+
Vagax @RobinJ19959 maart 2023 19:38
Ik gebruik ChatGPT met enige regelmaat voor het schrijven van functies, zou top zijn als het geïntegreerd zou zijn
cricque @Vagax9 maart 2023 22:24
Ik snap niet waarom je dat ook maar zou willen doen ? Om het sneller te laten gaan ?
Maar mijn grootste probleem daarmee is (geen idee of dat bij jou het geval is), snap je ook wat je aan het doen bent ? Want als het niet werkt of je moet dit upgraden/fixen, ga je dit niet kunnen doen.
En sorry maar ik heb nog geen production ready code gezien van chatgpt, zelfs met vele malen proberen en wijzigen en echt heel specifiek te zijn vond ik de code niet top. Dat kan verbeteren uiteraard. Maar de tijd dat ik erin moest steken om er iets middelmatig uit te krijgen, tsja dan heb ik het al lang zelf geschreven. Het is wel goed genoeg om als "snippet" of "guideline" te gebruiken en dan aan te passen

[Reactie gewijzigd door cricque op 24 juli 2024 12:23]

Vagax @cricque10 maart 2023 10:53
Ik zie dit wel vaker op Tweakers, mensen die gelijk op aannames los gaan... :/

Ik gebruik het voor het generen van conversie functies van fahrenheit naar celcius bijvoorbeeld. Of een stuk code wat er wat rommelig uitziet en vraag of die dit kan optimaliseren, ik denk het grootste wat ik hem heeft laten doen is een template controller maken voor Cognito.

Overigens als ik duidelijk zeg op bijvoorbeeld welke ECMAscript mee werk of welke libraries beschikbaar zijn dan werkt het prima.

En over de vraag "snap je ook wat je aan het doen bent?", ja want ChatGPT legt ook uit wat er gebeurt in de code en waarom die zo iets doet, doet die dat niet bij jouw dan? Nogmaals misschien heb jij gevraagd dat die complete complexe functies moest genereren maar dat zou ik niet overlaten aan een AI die te weinig context er voor heeft.

[Reactie gewijzigd door Vagax op 24 juli 2024 12:23]

cricque @Vagax10 maart 2023 12:51
Het is niet omdat er uitleg bijstaat dat iemand dit ook lees, hoeveel mensen lezen uitleg bij iets, of een handleiding ? Als het niet werkt misschien. Bij 99% is het copy & paste et voila en we gaan vrolijk verder.


Als de code er rommelig uitziet, dan is het mijn mening dat je die code moet opkuisen of diegene die verantwoordelijk is moet het fatsoenlijk maken (als die er nog is tenminste). Die persoond ie de code gemaakt heeft moet zijn rommel opkuisen en als hij niet snapt waarom, tsja "daar is de deur". Maar dat is op voorwaarde dat die persoon er nog is. Voor huis/tijn/keuken applicaties kan je misschien code copyen & pasten, maar bij een beetje bedrijf ga je dat niet mogen doen. En als ik rommelige code zie, dan zal die de volgende keer als we daar iets moeten in aanpassen ook goed gezet worden. Al dan niet met de bijbehorende tests en tot op het bot testen.

Ik heb tevens geen complexe dingen gevraagd en mooi alle nodige info gegeven, meerdere malen voor meerdere dingen, en code was telkens ondermaats gewoon
langestefan @cricque10 maart 2023 23:19
Voor huis/tijn/keuken applicaties kan je misschien code copyen & pasten, maar bij een beetje bedrijf ga je dat niet mogen doen. En als ik rommelige code zie, dan zal die de volgende keer als we daar iets moeten in aanpassen ook goed gezet worden. Al dan niet met de bijbehorende tests en tot op het bot testen.
En jij gebruikt nooit stackexchange of iets dergelijks? Jij hebt nog nooit code gekopieerd uit een externe bron? Ik denk dat je dan de enige dev in Nederland bent.

M.b.t het gebruik van AI voor programmeren. Ik gebruik zelf ChatGPT alleen als ik op zoek ben naar inspiratie, dat kost minder tijd dan googlen. Ja, de code staat vaak vol met fouten en er worden zelfs libraries gebruikt die gewoon niet bestaan (maar wel plausibel lijken). Als je wat meer context aan het probleem geeft dan komt er wel wat werkends uit, maar dat kost me te veel tijd. Verder gebruik ik nog co-pilot in VSCode wat wel echt een verademing is. AI is heel erg goed in het analyseren van code. Dus bijvoorbeeld het automatisch genereren van complete unit-tests werkt fantastisch en is 99% van de tijd foutloos.
PolarBear @RobinJ19959 maart 2023 19:01
Visual Studio heeft het al zie https://devblogs.microsof...a-developers-best-friend/.
holoduke51 @RobinJ19959 maart 2023 19:35
Copilot?
stefanhendriks @RobinJ19959 maart 2023 20:14
je kunt altijd zelf eentje maken... ;-)
berchtold @RobinJ19959 maart 2023 18:32
"waarom werkt dit niet? fix het!"
Hieronymuski @RobinJ199510 maart 2023 06:04
Volgens mij hebben mijn collega's hem deze week geinstalleerd in PHPstorm :)
Slashdotter 9 maart 2023 18:48
Sinds OpenAI met ChatGPT naar buiten kwam in december, is er extra veel belangstelling voor AI, zowel vanuit bedrijven als bij het publiek. Microsoft maakt hiervan gebruik in de vorm van Bing Chat, dat zelfs een mate van Windows 11-integratie heeft gekregen. Google heeft daarop als antwoord Bard, zijn eigen AI-chatbot. Ook partijen als DuckDuckGo, Slack, Snapchat en Opera gaan ermee aan de haal. Tweakers schreef in februari ook een achtergrondverhaal over dit fenomeen.
Poe van Quora is sinds 3 maart ook beschikbaar en naar mijn mening beter dan ChatGPT en Bing:
  • 4 chatbots: Sage, Claude, ChatGPT en DragonFly
  • Instant responsetime dus veel sneller dan ChatGPT en Bing
  • De text heeft links die je kan aanklikken
  • Op het eind krijg je followup questions voorgeschoteld die je kan aanclicken (tell me more, etc...)
Quora CEO Adam D Angelo:
https://twitter.com/adamdangelo/status/1631714221171023873
https://poe.com

=============
Edit: Grammarly doet vanaf vandaag ook mee met hun eigen ChatGPT implementatie:
https://mashable.com/arti...ting-editing-announcement

[Reactie gewijzigd door Slashdotter op 24 juli 2024 12:23]

michielvz @Slashdotter9 maart 2023 21:14
Ik ben zelf erg onder de druk van Perplexity. Mijn leerlingen (vwo 5) gebruiken die om snel wetenschappelijke informatie/artikelen te zoeken. Ik heb Poe net even getest maar vind Perplexity voor dit doel in ieder geval een stuk beter. Links naar wetenschappelijke artikelen leiden naar artikelen over andere onderwerpen.
kcrobin @michielvz9 maart 2023 23:18
Dank, deze kende ik nog niet
PolarBear @Slashdotter9 maart 2023 19:03
De text heeft links die je kan aanklikken
Heeft Bing Chat ook.
Op het eind krijg je followup questions voorgeschoteld die je kan aanclicken (tell me more, etc...)
Heeft Bing Chat ook.
robertlinke @PolarBear10 maart 2023 15:27
ja maar bing chat heeft ook een wachtlijst voor toegang
ComputerGekkie @robertlinke10 maart 2023 17:25
En de neiging om je uit te schelden
Artimunor 9 maart 2023 22:04
Gaming Chat App?
Zitten niet veel startups (zoals die waar ik zelf werk) ook op Discord ipv Slack?

Mijns inziens is Discord veel meer dan alleen een "Gaming Chat App"
JDx
@Artimunor9 maart 2023 22:40
Slack is echt een verschrikking, Discord ook de eerste dagen, maar daarna werkt het super fijn.
langestefan @Artimunor10 maart 2023 00:04
Ik gebruik discord ook voor allerlei werk gerelateerde dingen. Op mijn opleiding werd het zelfs gebruikt om elkaar te helpen
Wotuu @Artimunor10 maart 2023 13:13
Discord is al lang niet meer gericht op enkel "gaming". Tweakers heeft daar nota bene zelf over gerapporteerd: nieuws: Discord stapt af van focus op gaming en wil breder publiek aantrekken. Ik vond het ook een rare dat ze Discord tegenwoordig als "gamingchatapp" bestempelen.
Timmiejj @Wotuu10 maart 2023 17:20
Waarschijnlijk zit de auteur ook al sinds jaar en dag op Discord en kent hij het ook als gaming chat app. Stukje muscle memory misschien :)
Gemmeke 9 maart 2023 19:20
Ik vind dit allemaal zo spannend, opeens komen er overal AI bots.
Carlos0_0 @Gemmeke9 maart 2023 20:57
Schijnbaar idd lijkt een hele hit te zijn, maar heb er nog niks van gezien of gemerkt.
Goed ben ook niet naar Bing gegaan ofzo om te proberen, dus heb er ook niet actief naar gezocht ofzo om eens te proberen.
JDx
@Gemmeke9 maart 2023 22:41
Als je er een beetje op tijd bij bent loop je nog voor op de rest, net als dat veel van ons al HTML konden schrijven terwijl 80% van Nederland nog geen internet had. Wordt nog veel gekker verwacht ik.
robertlinke @Gemmeke10 maart 2023 15:30
iedereen wil mee in de trend. ook bedrijven hebben FOMO
maar de bots zelf zijn niet echt spannend. ja ze kunnen text genereren, en in geval van bing kan het refereren aan websites en bronnen. en dat is een grote stap, dont get me wrong, maar dat is alles wat het kan doen
robertlinke 10 maart 2023 15:31
ik zou dit persoonlijk wel als een value-ad zien voor hun nitro programma.
kunnen ze daarmee winst maken, en kunnen ze de hoeveelheid calls naar de AI beprekt houden zodat die niet geheel overloopt van de aanvragen
MrGizMo 10 maart 2023 23:26
De app is behoorlijk populair en draait tegenwoordig ook op de Xbox Series en, sinds kort, op de PlayStation 5.
Ehh? Volgens mij geen app op beide systemen hoor?

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.