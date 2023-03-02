Oprichter stopt als ceo van Ring, coo van Discord neemt functie over

De oprichter van Ring stopt als directeur van de Amazon-bedrijfstak, maakt hij zelf bekend. Zijn opvolger is Elizabeth Hamren, die nu topvrouw is bij Discord. Jamie Siminoff blijft wel bij Amazon werken.

Siminoffs nieuwe functie heet Chief Inventor, zo schrijft hij zelf. De oprichter was al langer van plan om zijn functie als ceo neer te leggen, want hij heeft het zijn medewerkers in juni vorig jaar al meegedeeld. Siminoff zegt dat hij zijn functie neerlegt om zich te kunnen richten op het uitvinden van nieuwe dingen voor klanten van Ring.

Elizabeth Hamren wordt naast ceo van Ring ook hoofd van Blink, Amazon Key en Amazon Sidewalk. Blink maakt net als Ring smarthome-apparatuur. Amazon Key maakt de technologie om bezorgers pakketjes te laten neerzetten in een eigen garage, Sidewalk is een Amazon-project om apparaten met elkaar te verbinden via een eigen protocol. Ring bestaat sinds 2012 en is sinds 2018 onderdeel van Amazon na een overname.