Oprichter stopt als ceo van Ring, coo van Discord neemt functie over

De oprichter van Ring stopt als directeur van de Amazon-bedrijfstak, maakt hij zelf bekend. Zijn opvolger is Elizabeth Hamren, die nu topvrouw is bij Discord. Jamie Siminoff blijft wel bij Amazon werken.

Siminoffs nieuwe functie heet Chief Inventor, zo schrijft hij zelf. De oprichter was al langer van plan om zijn functie als ceo neer te leggen, want hij heeft het zijn medewerkers in juni vorig jaar al meegedeeld. Siminoff zegt dat hij zijn functie neerlegt om zich te kunnen richten op het uitvinden van nieuwe dingen voor klanten van Ring.

Elizabeth Hamren wordt naast ceo van Ring ook hoofd van Blink, Amazon Key en Amazon Sidewalk. Blink maakt net als Ring smarthome-apparatuur. Amazon Key maakt de technologie om bezorgers pakketjes te laten neerzetten in een eigen garage, Sidewalk is een Amazon-project om apparaten met elkaar te verbinden via een eigen protocol. Ring bestaat sinds 2012 en is sinds 2018 onderdeel van Amazon na een overname.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 02-03-2023 14:51 15

02-03-2023 • 14:51

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Reacties (15)

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nubro01 2 maart 2023 16:09
Zij die deze RING toestellen gebruiken! Mocht je Pi-Hole of iets anders gebruiken, blacklist dan eens "es.ring.com" en "ping.ring.com" en zie wat die dingen allemaal aan dns verkeer produceren.
Die toestellen hebben blijkbaar geen cache en zoeken elke minuut x keer contact via dns met "es.ring.com" en soms met die andere.
djwice @nubro012 maart 2023 20:42
Bijvoorbeeld CDN services hebben bij AWS typisch TTL van minder dan een minuut.
Je krijgt bij elk DNS verzoek het IP adres van de op dat moment voor jou in latacy dichtstbijzijnde machine(s).

Vandaar dat je zo veel DNS requests ziet.

Het is ook een vorm van scalability en aanval bescherming van de servers. Rest compute capaciteit op het AWS netwerk wordt ingezet, totdat er demand is. En als een server een paar tellen later niet meer bestaat zijn diverse hacks en andere aanvallen lastiger uit te voeren.
nubro01 @djwice2 maart 2023 20:54
Zou dat kunnen verklaren waarom ik zoveel "Ping of Death" zie op mijn Zyxel T54 modem van T-Mobile?
Als ik de aanvallende ip adressen met ping -a traceer dan zijn dat allemaal aws.com namen.
Zou dat komen omdat ik met pihole es.ring.com blokkeer en die Ring spullen toch nog aws.com weten te bereiken en men toch probeert contact te zoeken door middel van een "Ping of death"?
djwice @nubro012 maart 2023 23:06
Bepaalde aanvallen gebruiken gefingeerde IP-adressen als afzender.
AWS is een van de grootste providers in het westen.

Dus het kan ook gewoon een bad actor of script kiddy zijn.

Je kunt proberen de blokkade voor de ring-domein tijdelijk uit te zetten om te zien of dat effect heeft op het "Ping of Dead" verkeer.
HunterPro @nubro012 maart 2023 17:44
Dat is waarschijnlijk bewust. Geo redundancy geïmplementeerd als round robin via dns.
vinkjb 2 maart 2023 15:03
Ik dacht bij de titel Ring van de deurbellen. Verkeerd gelezen, staat er..

[Reactie gewijzigd door vinkjb op 23 juli 2024 23:02]

Byron010 @vinkjb2 maart 2023 15:07
Dat is toch ook zo? Ring is onderdeel van amazon
vinkjb @Byron0102 maart 2023 15:16
Ooh ok, laten ze dat er dan bijzetten. Ik lees het blijkbaar anders.
dutchnltweaker @vinkjb2 maart 2023 15:21
De oprichter van Ring stopt als directeur van de Amazon-bedrijfstak, maak hij zelf bekend. Zijn opvolger is Elizabeth Hamren, die nu topvrouw is bij Discord. Jamie Siminoff blijft wel bij Amazon werken.
Staat er ;)
vinkjb @dutchnltweaker2 maart 2023 15:33
Ok te snel gelezen..thnx
Justevo 2 maart 2023 15:00
Die titel loopt niet helemaal lekker, moest echt even een paar keer lezen :+
33Fraise33 @Justevo2 maart 2023 15:01
Ik heb dit ook doorgegeven op het feedback forum.
Justevo @33Fraise332 maart 2023 15:05
Ja, alleen deze reactie was ook gewoon luiheid van mij.
himlims_ @Justevo2 maart 2023 15:24
ervaring leert dat reactie hier sneller opgepikt wordt dan in feedback topci :X
Jack Flushell @himlims_3 maart 2023 09:23
Stel je voor dat iets 10 minuten langer duurt! ;)

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