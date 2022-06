Ring verhoogt prijzen van Basic-abonnement met dertig procent

Ring gaat de prijzen van Basic-abonnementen met een euro verhogen. Het abonnement kost vanaf 1 juli 3,99 euro in plaats van de 3 euro die het nu kost. Gebruikers kunnen daarvoor wel langer video's opslaan en meerdere video's tegelijk downloaden.

Ring-moederbedrijf Amazon verhoogt de prijzen van alleen het Ring Protect Basic-abonnement. Het bedrijf zegt dat de prijzen van het Plus- en het X-Line-abonnement gelijk blijven. De prijs van Basic stijgt met 33 procent. Die gaat van 3 euro per maand of 39 euro per jaar naar 3,99 euro per maand of 39,99 euro per jaar. De prijsstijging gaat vanaf 1 juli van dit jaar in tijdens de eerstvolgende factuurperiode.

Ring gaat daarvoor wel nieuwe features toevoegen, schrijft het bedrijf in een begeleidende blogpost. Zo gaat de maximale opslag van video's van 30 naar 180 dagen en kunnen gebruikers maximaal 50 video's tegelijk downloaden in plaats van 20. In de toekomst komen er ook nieuwe features beschikbaar voor de deurbellen, waaronder pakketdetectie, specifieke meldingen voor voertuigen en dieren, en geluidsdetectie.