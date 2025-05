Ring introduceert nieuwe Battery Video Doorbell met groter gezichtsveld

Amazon-dochterbedrijf Ring komt met de derde generatie van zijn Battery Video Doorbell. Deze biedt een groter gezichtsveld en een betere accuduur dan de voorgaande versie. Het apparaat wordt vanaf 4 september geleverd en kost dan 100 euro.

Volgens Ring beschikt de nieuwe Battery Video Doorbell over een gezichtsveld van 150 graden, wat 66 procent meer moet zijn dan de vorige generatie van de slimme deurbel. Daarnaast claimt het bedrijf dat de accuduur met 23 procent is verbeterd, hoewel de fabrikant niet daadwerkelijk benoemt hoe lang de accu dan precies mee moet gaan op een enkele lading.

Om de deurbel op te laden, kan deze uit de montagebeugel gehaald worden en opgeladen worden via USB-C. De deurbel kan ook worden aangesloten op een bestaand deurbelsysteem of een transformator voor een vaste stroomverbinding. De nieuwe Battery Video Doorbell biedt verder een resolutie van 1440x1440 pixels en krijgt een functie voor zicht in het donker, met kleur. Het apparaat krijgt een speaker en microfoon om met mensen aan de deur te kunnen praten. De deurbel wordt via wifi op de 2,4GHz-band verbonden met het internet.

De nieuwe deurbel kost 100 euro. Voor cloudopslag van videobeelden en extra functies als pakketmeldingen dienen gebruikers een Ring Protect-abonnement af te sluiten. Dat kost 4 euro per maand.