Ring introduceert draadloze Battery Video Doorbell Pro met 3d-bewegingsdetectie

Ring heeft zijn Battery Video Doorbell Pro geïntroduceerd. Deze deurbel bevat een 1536p-camera en 3d-bewegingsdetectie op basis van radartechnologie. Met die radarsensoren kunnen gebruikers een kaart bekijken vanuit vogelperspectief met daarop de waargenomen bewegingen.

De bedrade Video Doorbell Pro 2 van Ring beschikt al over 3d-bewegingsdetectie op basis van radar, maar dit is de eerste keer dat de fabrikant deze functie toevoegt aan een deurbel die op batterijen werkt. Voorheen hadden de draadloze deurbellen bewegingsdetectie op basis van infraroodsensoren, maar radartechnologie kan bewegingen nauwkeuriger volgen bij geen of weinig licht, aldus Ring.

Gebruikers kunnen nu ook zelf 'bewegingszones' instellen. Zodra iemand binnen die zone komt, begint de deurbel met opnemen. Vanuit vogelperspectief kunnen gebruikers vervolgens zien waar binnen die zone beweging heeft plaatsgevonden.

De Battery Video Doorbell Pro heeft verder vergelijkbare eigenschappen als zijn voorganger, de Battery Doorbell Plus. De camera heeft een resolutie van 1536x1536 pixels, waarbij de verticale beeldhoek groot genoeg is om personen volledig in beeld te brengen. Het apparaat ondersteunt wifi op 2,4GHz en 5GHz, biedt nachtzicht met kleurbeelden en bevat een microfoon met ruisonderdrukking. Amazon-dochterbedrijf Ring brengt het nieuwe model op 20 maart uit voor een adviesprijs van 230 euro.