Release Homeworld 3 is verder uitgesteld naar mei 2024

Ontwikkelaar Blackbird Interactive heeft de release van ruimtestrategiegame Homeworld nogmaals uitgesteld. Na een eerste publieke demo heeft het bedrijf naar eigen zeggen 'nieuwe inzichten' gekregen, die ze nu in de game verwerken.

Blackbird Interactive maakte de demoversie van de game op 5 februari beschikbaar op pc via Steam en de Epic Games Store. De game speelt zich, net als eerdere delen in de reeks, in de ruimte af en krijgt net als de eerdere spellen 3d-gevechten en rts-elementen. De demo van het nieuwe deel wordt echter met kritiek ontvangen. Reviewers en fans klagen over onder meer de in-gamecamera en trage controls.

De ontwikkelaar neemt nu de tijd om dergelijke problemen op te lossen. In een verklaring kondigt Blackbird Interactive aan dat de release is uitgesteld tot 13 mei 2024. Niet alleen speelt de feedback op de demo mee, maar ook de resultaten van een groep externe gamers die het volledige spel al mochten uitproberen. Dat leidde volgens de ontwikkelaar tot nieuwe inzichten, hoewel het bedrijf daar geen details bij noemt.

Het is niet de eerste keer dat Homeworld 3 wordt uitgesteld. De game moest aanvankelijk in de eerste helft van 2023 uitkomen voor pc. De ontwikkelaar gaf echter meermaals aan meer tijd te willen steken in de kwaliteit van de game, waardoor de release meerdere keren is uitgesteld.