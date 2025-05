Gerucht: Apple heeft eerste prototypes van vouwbare iPhones geproduceerd

Apple heeft naar verluidt de eerste twee prototypes van zijn vouwbare iPhone geproduceerd. Het zou gaan om een clamshelltoestel, oftewel een klaptelefoon. De foldable zou op zijn vroegst in 2026 moeten verschijnen.

Apple heeft twee prototypes van iPhones ontwikkeld die verticaal gevouwen kunnen worden, schrijft The Information op basis van gesprekken met ingewijden. Het techbedrijf zou ook met een leverancier in Azië in gesprek zijn voor onderdelen voor twee iPhone-foldables van verschillende groottes. Het apparaat bevindt zich volgens het verslag nog in de beginfases van de ontwikkeling. De site meldt dat de massaproductie in 2025 moet starten, wat zou betekenen dat de foldable vanaf 2026 verkocht zou kunnen worden.

Apple werkt naar verluidt al jaren aan vouwbare iPhones en zou sinds 2018 stilaan bezig zijn met de ontwikkeling. Analist Ming-chi Kuo beweerde in 2021 al dat Apple van plan was om zijn eerste foldable in 2023 uit te brengen. Sindsdien bleef het in het geruchtencircuit lange tijd stil over een vouwbare iPhone, hoewel er onlangs geruchten over vouwbare iPads en laptops zijn verschenen.

The Information beweert dat Apple tijdens de ontwikkeling van de vouwbare iPhone tegen een hoop technische problemen aanliep. Zo zou het bedrijf in eerste instantie geprobeerd hebben om displays aan de buitenkant toe te voegen die zichtbaar zijn als de telefoon gesloten is, maar dit ging ten koste van de duurzaamheid. Ook was het streven om de iPhone in opgevouwen toestand niet dikker te maken dan de reguliere iPhones, maar ook dat bleek onmogelijk vanwege de accugrootte en beperkingen van de displaytechnologie, schrijft The Information. Daarnaast zou Apple niet genoeg functies kunnen bedenken om de hogere prijs van de foldable te rechtvaardigen.

Volgens ingewijden besloot het bedrijf om die reden in 2020 het werk aan een vouwbare iPhone voorlopig stil te leggen en in plaats daarvan te werken aan een vouwbare iPad. Die zou wel dikker kunnen zijn, aangezien die niet in de broekzak van gebruikers hoeft te passen. Ook hoeven iPads van Apple minder duurzaam te zijn dan iPhones, aldus The Information. Momenteel zou Apple nog werken aan een oplossing om te voorkomen dat er een kreukel ontstaat in het display als het apparaat veelvuldig wordt gevouwen. Daarnaast wordt er naar verluidt gewerkt aan een scharnier zodat de iPad volledig plat kan liggen.