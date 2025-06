Hoe het nu gaat met foldables

Amsterdam, maart 2020: het coronavirus was al in Nederland, maar de lockdown moest nog komen. Het was die rare tussenperiode waarin velen doorhadden dat het virus in Nederland ging huishouden, maar anderen dat nog niet beseften; je kon nog volop wc-papier kopen. Huawei, als Chinese fabrikant, was zich bewust van corona en dus was er geen groots evenement voor de vouwbare Mate Xs. Het werd een klein evenement in een relatief grote ruimte, waardoor we makkelijk afstand konden houden. Op elke hoek van de tafel stond spul om je handen schoon te maken.

Het ging die dag over kwetsbaarheid, de kwetsbaarheid van de maatschappij als een virus als corona langskomt, en de kwetsbaarheid van smartphones. Samsung had het debacle gehad waarbij het de release van de Galaxy Fold annuleerde, omdat elk korreltje zand de 2000 euro kostende telefoon kon vernielen. En die had dan nog het scherm aan de buitenkant zitten. De Mate Xs werd geen groot succes op de Nederlandse markt. Zonder Google-diensten en met een uitermate hoge prijs was dat te verwachten. Intussen is er veel veranderd. Corona én vouwbare smartphones met schermen aan de buitenkant zijn beide zo goed als verdwenen.

Vouwbare smartphones zijn er nog steeds, maar jaren na de eerste generatie foldables voelt dit moment aan als een goede tijd om een tussentijdse balans op te maken. Hoe gaat het nu, technisch en verkooptechnisch, met deze nieuwe soort smartphones?