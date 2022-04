De eerste grote stap van LG in de smartphonemarkt ging gepaard met gigantische ambities. LG zou door een samenwerking met Microsoft vanaf 2009 50 verschillende smartphones met Windows Mobile gaan uitbrengen. Want, zo had het eigen onderzoeksbureau van LG becijferd, Nokia onttronen als marktleider kan alleen met Windows Mobile of Android.

Van het samenwerken met Microsoft kwam niet zoveel terecht als LG had gehoopt. Ja, in 2010 en 2011 kwamen er een paar modellen uit met Windows Phone 7, maar 50 verschillende modellen waren het zeker niet en marktleiderschap was ver weg. Die aankondiging had al veel in zich van hoe LG op de smartphonemarkt zou zijn: grote dromen met goede ideeën, die uiteindelijk tekortschieten in de uitvoering.