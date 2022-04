Samengevat De LG Wing is zonder meer een van de meest bijzondere smartphones van 2020. Het toestel heeft een scherm dat naar de zijkant wegklapt, waardoor een tweede scherm tevoorschijn komt en je een T-vormige smartphone in handen hebt. Een van de meest interessante toepassingen is de Gimbal-modus, waarmee je strakke shots kunt maken. De telefoon is dan ook extra interessant als je regelmatig video's schiet, maar er zijn ook een aantal interessante andere gebruiksscenario's. Als je de Wing als reguliere smartphone gebruikt, is hij wat zwaarder en dikker dan de gemiddelde smartphone, maar de prestaties zijn over het algemeen goed. Wel moet je het stellen met een wat trage soc in relatie tot de prijs, en een wat matige luidspreker. Pluspunten Prachtig ontwerp met soepel schuifmechanisme

Goed uitgewerkt smartphoneconcept

Fijne camera voor videomakers

Hoewel niche, zijn er veel toepassingen denkbaar voor de twee schermen Minpunten Accuduur aan de lage kant

Weinig specifieke ondersteuning voor gebruik twee schermen

Gebrek aan high-end soc

Matige luidspreker Getest LG Wing Grijs Prijs bij publicatie: € 1.000,- Bekijk product

We hebben in het verleden vaak gezien dat fabrikanten die het nog moeten maken op de smartphonemarkt met grotere innovaties komen dan fabrikanten die al een aanzienlijk marktaandeel hebben. Toen we nog kringverjaardagen vierden, hoorden we bijvoorbeeld weleens dat Apple niet zo vernieuwend meer zou zijn en kregen we de vraag hoe dat kwam. In het algemeen kun je stellen dat fabrikanten die succesvol zijn een balans proberen te vinden tussen vernieuwingen en verbeteringen van bestaande zaken. Vanuit de optiek van de fabrikant is dat best logisch, want als je enorm innoveert is de kans dat je reputatieschade oploopt aanwezig. Nieuwe technologie werkt soms nog niet perfect of de toepassingen ervoor zijn nog schaars.

Een fabrikant die nog niet zo'n groot marktaandeel heeft, wil doorgaans graag laten zien dat hij voorop loopt in de ontwikkelingen. Zo krijg je een reputatie op het gebied van innovatie en hopelijk zorgt die vernieuwende reputatie ervoor dat mensen ook andere producten van het merk kopen. Een voorbeeld is ZTE, dat vaak met nieuwe technologieën komt, zoals de ZTE Axon 20 5G: de eerste telefoon met een frontcamera achter het scherm. Ook kun je denken aan Nubia, dat vorig jaar de Z20 uitbracht, met een scherm aan de achterkant. Fabrikanten die al langer meegaan brengen minder vaak dit soort gewaagde producten uit, die doorgaans overigens ook niet zo goed verkopen.

LG doet dat echter wel, en ook al best een lange tijd. Ken je bijvoorbeeld de Optimus 3D nog, waarmee je 3d-content kon maken en bekijken zonder bril? Een ander voorbeeld van een wild product is de geflopte LG G5 waar je de onderkant af kon halen zodat je er modules op kon zetten. Vorig jaar hebben we de LG G8X ThinQ onder handen genomen, waar je een extra scherm op kunt klikken zodat je een soort boek in handen hebt.

Stevige vleugels

Met de Wing borduurt LG verder op het idee van twee schermen in één smartphone. Het leuke is dat je in dit geval niet van de voorkant ziet dat het een smartphone met twee schermen is. Het 6,8"-scherm dat je aan de voorkant ziet, kun je echter met de klok mee draaien, waardoor het horizontaal staat. Eronder verschijnt een kleiner vierkant scherm van 3,9". In beide gevallen gaat het om een oledscherm met daarop Gorilla Glass 5.

Het systeem voelt verrassend stevig aan. Er zit een hydraulische demper op het mechanisme, waardoor het laatste stukje van het openklappen vertraagd wordt. Dat zal de levensduur van het scharnier vermoedelijk verlengen. Op de achterkant van het scherm dat wegklapt zit een subtiele tactiele structuur die de grip verhoogt. Dat is een van de details die laten zien dat er goed is nagedacht over deze smartphone en dat het ontwerp goed is uitgewerkt.

De gladde plastic rand om het scherm is ook zo'n slim detail. Het schuivende scherm glijdt daar overheen, waardoor het zo soepel aanvoelt. Door kleine opstaande randjes is er weinig ruimte tussen de twee delen, maar er zit geen borstel of iets dergelijks tussen, zoals bij het scharnier van de Samsung Galaxy Z Fold2 5G. Daardoor kan er nog steeds zand tussen komen, maar dat zal niet snel het scherm beschadigen, vanwege de opstaande randjes.

Natuurlijk zul je het scharnier kapot kunnen krijgen als je enigszins je best doet. Het blijft een bewegend deel. We hebben er echter vertrouwen in dat het bij normaal gebruik niet zomaar defect raakt. Als we het verder proberen te bewegen dan horizontaal geeft het scharnier niet mee. Het scharniermechanisme bestaat dan ook uit twee metalen delen, met veren die druk en tegendruk geven zodat het scherm keurig recht blijft.

Ook de rest van de behuizing voelt stevig aan. Er is geen waterdichtheidsclassificatie, maar er zit wel een waterafstotende coating over het pcb. Ook zijn er sealtjes geplaatst om water buiten te houden. Door het schuifmechanisme is dit echter geen waterdichte smartphone. Als het een reguliere smartphone zou zijn die niet uit twee delen bestaat, zouden we overigens zeker niet spugen op het ontwerp. Het camera-eiland komt niet ver uit het toestel en is mooi transparant. De knoppen voelen prettig aan, maar zijn helaas wel wat moeilijk te bereiken als het primaire scherm horizontaal is geklapt. Je komt dan met je vingers tegen de achterkant van het scherm aan als je de knoppen wilt indrukken. Een ander puntje van kritiek is dat het toestel erg topzwaar is wanneer het scherm is opengeklapt. Je kunt het daardoor gemakkelijk laten vallen.

Gevleugelde toepassingen

Wanneer het scherm vanuit standby opzij wordt geklapt, gaan beide schermen aan. Boven wordt het scherm weergegeven dat Twist Home heet. Daarop zie je apps die werken met de twee schermen tegelijk. Er zijn twee manieren waarop dat werkt. De eerste is dat het ene scherm content weergeeft van een app en het andere de bediening van die app of bijvoorbeeld een toetsenbord. Dat kan bijvoorbeeld YouTube zijn, waarbij bij de video zelf dan nooit interface-elementen in beeld hoeven te zijn. Datzelfde werkt ook met de fotogalerij-app van LG, maar bijvoorbeeld niet bij de Google Foto's-app. Videomontage is ook iets dat een mooie toepassing vormt met LG's prima montagemodus. Bij het spel Asphalt 9 zie je op het tweede scherm het overzicht van het circuit, wat handig is. Er zijn echter vrijwel geen spellen die het tweede scherm gebruiken.

De ondersteuning is dus beperkt, wat niet verrassend is. LG is immers geen enorme speler op de smartphonemarkt. Dat is meteen ook de reden dat dit toestel slechts een niche bedient, hoe goed het ook werkt. Maar wie weet slaat het concept van deze telefoon aan en gaan steeds meer ontwikkelaars aan de slag met toepassingen. De boodschap is echter wel: reken er niet op dat er enorm veel ontwikkelaars zullen zijn die hun apps klaar gaan stomen voor deze Wing.

Toch is dat niet het einde van de wereld. De tweede manier waarop je de twee schermen kunt gebruiken, is namelijk om op elk scherm een andere app te zetten. En daar heb je geen ontwikkelaars voor nodig. Apps schalen over het algemeen verrassend goed naar het vierkante schermpje. Je kunt zelf snelkoppelingen maken, bestaande uit twee apps. Die starten dan tegelijk wanneer je op de koppeling tikt. Een handige combinatie waarvan we ons kunnen voorstellen dat mensen hem zouden willen gebruiken is videobellen terwijl je op het andere scherm iets anders willekeurigs doet. Ook is navigeren op het ene scherm en muziek of een podcast bedienen op het andere scherm in de praktijk handig wanneer je aan het rijden bent. En natuurlijk kun je ook chatten terwijl je aan het Netflixen bent. Het tweede scherm kan ook dienen als een touchpad, waarbij je een muiscursor op het andere scherm ziet. Zo zijn de mogelijkheden enorm, al zijn de meeste gebruiksscenario's niet voor iedereen weggelegd.

Zelf zijn we in onze tijd met de Wing een aantal dingen tegengekomen die we met enige regelmaat zouden doen wanneer we het toestel als dagelijkse telefoon zouden gebruiken. Een daarvan is video's monteren. LG richt zich zoals wel vaker op het maken van video's, zoals je hierna ook zult lezen in de camerasectie van deze review. Die video's zijn eenvoudig te monteren met de controls op het tweede scherm. De fotogalerijfunctie is ook een favoriet, omdat je foto's in volle glorie kunt bekijken terwijl je het overzicht van je galerij behoudt. Ook navigatie in de auto zouden we regelmatig gebruiken, want nu moeten we bijvoorbeeld vaak tussen onze podcast-app en navigatie-app schakelen, wat niet fijn is tijdens het rijden.

De vliegende gimbal

Onze gevleugelde vriend heeft nog een interessante feature en die laat zich zien wanneer we de camera starten met het scherm zijwaarts geklapt. Dit is de Gimbal-modus. Je ziet daarbij op het kleine scherm de controls en op het primaire scherm wat je filmt. In het midden zit het pookje dat je ook op echte gimbals terugvindt. Er zitten geen bewegende delen in de Wing, dus je verandert op deze manier simpelweg de crop op de 12MP-sensor. Deze camera heeft stabilisatie over zes assen en een ultragroothoek van 120 graden.

Dit is veruit de meest interessante camera en modus van de LG Wing, hoewel dual recording voor sommige mensen waarschijnlijk ook een prima toevoeging is. Je kunt daarbij met de frontcamera en 12MP-ultragroothoekcamera tegelijk opnemen, wat bijvoorbeeld handig is voor vloggers. De Gimbal-modus is echter uniek voor smartphones. De tutorial is erg fijn en duidelijk. Er is een Pan Follow-modus, een Follow-modus en een eerstepersoonsperspectief-modus. Die laatste stabiliseert, maar je bent verder vrij om de camera te kantelen. Bij de Follow-modus is het idee dat je de camera juist niet kantelt, maar dat je strakke shots maakt op de horizontale of verticale as. De Pan Follow-modus richt zich op panshots, dus horizontaal.

Deze camera is niet erg lichtsterk, maar bij goede lichtomstandigheden - of met de erg felle flitser aan - maak je snaarstrakke shots in de Gimbal-modus. De stabilisatie is namelijk erg goed. De maximale resolutie is wel 1080p@30fps, wat een deel van de doelgroep van deze smartphone waarschijnlijk te laag zal vinden. Met de stick kun je gelimiteerd panshots maken, omdat je al snel aan de rand van de sensor zit. De rest zul je dus zelf moeten doen met een armbeweging, maar de stabilisatie doet zoals gezegd gelukkig goed zijn werk. Dat kun je zelf zien in de voorbeelden hieronder, en daarnaast ook dat de Gimbal-modus niet zoveel waard is bij slechte lichtomstandigheden. Overigens is LG daar eerlijk over, want je krijgt daarover een melding tijdens de tutorial. Bij goede lichtomstandigheden is de videokwaliteit prima, maar we missen wel detail, vermoedelijk door het croppen op de sensor.

Pan Follow Mode

Follow Mode

First Person Mode

Low Light

Aangezien het scherm draait, is een frontcamera in het scherm geen handige optie. Daarom heeft de Wing een pop-upcamera. Op de achterkant zitten drie camera's, waarbij de bovenste dient voor de Gimbal-modus. Daaronder zit de primaire camera, die een 64MP Quad Bayer Isocell Plus-sensor heeft en een quad-bayerfilter, die standaard 16MP-foto's maakt. Daar weer onder zit een tweede ultragroothoekcamera die 13 megapixels telt, een f/1.9-lensopening heeft en een prima beeldhoek van 117 graden heeft.

De foto's die de primaire camera maakt, hebben vrij neutrale kleuren. Ze bevatten relatief weinig ruis en het dynamisch bereik is behoorlijk goed. De verbetering ten opzichte van de LG G8X ThinQ is aanzienlijk op dit gebied, vooral bij minder licht. Er is doorgaans ook meer detail in de donkere delen. Bij minder goede lichtomstandigheden geldt dat ook, hoewel er voor dit geld wel betere smartphonecamera's op de markt zijn.

De ultragroothoekcamera heeft een minder groot dynamisch bereik en doet het een stuk minder goed in het donker. Dat zijn we gewend van dit soort camera's, dus we zijn niet al te zeer geschokt, maar het verschil met de top van de markt is groter dan bij de primaire camera. Gelukkig heeft LG in tegenstelling tot veel andere fabrikanten de nachtmodus ook beschikbaar gemaakt bij de ultragroothoekcamera. Zowel met als zonder de nachtmodus zijn de ultragroothoekfoto's van de Wing verbeterd ten opzichte van die van de G8X ThinQ.

We hebben wat foto's gemaakt met de LG Wing en de LG G8X ThinQ van vorig jaar om de vooruitgang van LG te laten zien. Vanaf de foto van het schilderij gebruiken we de ultragroothoekcamera's en de laatste foto's zijn afkomstig van de frontcamera's. Bij de vier foto's van de tuin hebben we eerst de nachtmodus uit- en daarna aangezet.

De Lge LM-F100 is de Wing en de Lge LM-G850 is de G8X ThinQ

​Accu en hardware

De LG Wing heeft een accucapaciteit van 4000mAh. Dat is niet enorm veel voor een telefoon van dit formaat en al helemaal niet als je bedenkt dat het tweede scherm natuurlijk ook flink wat energie vergt. Als je het vanuit het ontwerp van de Wing bekijkt, is het echter best logisch. Het scherm dat wegklapt heeft een soort behuizing nodig voor de stevigheid, en dat neemt ruimte in. Normaal gesproken ligt het oledscherm van een smartphone in het frame en begint ongeveer daarna de accu al. Deze Wing is iets aan de dikke kant, maar het valt enorm mee voor een smartphone die zo gebouwd is als deze. We kunnen ons dan ook voorstellen dat er niet een veel grotere accu in past dan deze. Wat heeft dat voor gevolgen voor de accuduur?

Accu: hoe we testen We draaien drie accutests. Bij de browsetest met wifi en 4G laten we Android-smartphones in de Chrome-browser over webpagina's scrollen, die op onze lolake-server staan. Bij iPhones gebruiken we de Safari-browser. Dat doen we omdat er dan geen afhankelijkheid is van de snelheid van een server op afstand. Daardoor zou de ene telefoon immers wellicht meer pagina's bezoeken dan de andere. We noteren na hoeveel minuten de telefoon uitvalt. Uiteraard staan de telefoons allemaal op dezelfde 250cd/m² helderheid en in vliegtuigmodus, behalve uiteraard dat de wifi of mobiele data aanstaan. In de videotest zetten we smartphones ook op vliegtuigmodus bij dezelfde helderheid en laten we ze een specifieke video herhaaldelijk afspelen. Toestellen met oledscherm zijn hierbij in het voordeel, want een video bevat vaak veel donkere delen en de pixels kunnen op een oledscherm uitgezet worden. ​We testen op de hoogst mogelijke resolutie en vervolgens ook op de hoogst mogelijke verversingssnelheid. Mocht dat niet samengaan, dan geven we voorrang aan de hoogste resolutie.

We hebben de Wing getest met het scherm ingeklapt. Zo zul je hem wellicht ook het grootste deel van de dag gebruiken; alleen wanneer het handig is, klap je hem uit. Het toestel is geen hoogvlieger, zoals te verwachten is. Toch doet hij het beter dan we op basis van het ontwerp verwachtten. In dit rijtje hebben we ook toestellen opgenomen die veelal in dezelfde prijsklasse vallen en ook groot zijn. Dat zijn niet de minste toestellen op het gebied van accuduur. Toch moet je er rekening mee houden dat het niet overhoudt, zeker niet wanneer je de Wing veel met het tweede scherm gebruikt. De telefoon zal dan vermoedelijk ongeveer de helft meer energie gebruiken.

Helaas zijn de laadtests misgegaan bij de Wing en kunnen we die dus niet laten zien. Er zit een 25W Quick Charge 4+-lader bij de Wing en daarmee zou je de telefoon in een half uur in elk geval tot ongeveer 35 procent moeten kunnen opladen. Ook is er ondersteuning voor 13W draadloos laden.

Als we puur naar de hardware kijken, is de Wing met zijn Snapdragon 765G-soc wat slecht bedeeld in relatie tot het prijsniveau. Je betaalt uiteraard voor het bijzondere ontwerp en niet zozeer voor de snelle hardware. Bovendien kunnen we ons voorstellen dat er spaarzaam met de ruimte in deze smartphone moet worden omgegaan en de Snapdragon 865 heeft een los 5G-modem dat extra ruimte in zou nemen. Bij de SD765G is deze geïntegreerd.

Toch zouden we graag gewoon de snelste Android-soc van het moment in dit toestel zien, want je wilt er als het goed is lang mee doen als je zoveel uitgeeft. We hebben overigens geen klagen over vertragingen, maar zware apps starten natuurlijk wel iets langzamer op dan bij toestellen met een SD865. Verder heeft de Wing UFS 2.1-opslag, wat niet de nieuwste en snelste variant is.

De optische vingerafdrukscanner is een vermelding waard, want deze is aanzienlijk verbeterd ten opzichte van die op de LG G8X ThinQ. Hij is een stuk sneller, al is hij nog altijd niet de allersnelste op de markt. We zouden er echter prima mee kunnen leven. De monoluidspreker onderop levert dan weer een teleurstelling op, want het volume gaat niet heel hoog en de geluidskwaliteit is niet op niveau.

Scherm en software

Het primaire 6,8"-scherm, dat wegklapt, heeft een resolutie van 1080x2460 pixels. Dit kan natuurlijk hoger, maar dat zou ten koste gaan van de accuduur, dus wat ons betreft is dit scherp genoeg. Het is overigens een p-oledscherm en dat zien we niet heel vaak. Het scherm ziet er mooi uit op het eerste gezicht, met goede kijkhoeken. Dat geldt ook voor het vierkante 3,9"-scherm met een resolutie van 1080x1240 pixels. De schermen zijn goed op elkaar afgestemd. We zien geen verschil in kleurtemperatuur of helderheid.

We hebben het scherm van de LG Wing doorgemeten met onze SpectraCal C6-colorimeter en Calman-software.

De maximale helderheid is prima. Er is een instelling voor extra helderheid, wat eigenlijk best een slim idee is. Veel fabrikanten bepalen de maximale helderheid voor jou, maar bij de Wing kun je zelf bepalen of je dat stukje extra helderheid wilt ten koste van accuduur, los van de automatische boost die je krijgt wanneer je bij zonnige omstandigheden op straat loopt. Ook de minimale helderheid zit binnen de grenzen van wat aangenaam is in een verduisterde kamer. De kleurechtheid kan nog wel een slag beter, al zullen veel mensen er geen erg in hebben zonder referentie.

De Android-skin van LG is een behoorlijke ingreep. We zijn er geen groot fan van, maar hebben er al eens langere tijd mee rondgelopen en het went enigszins. De juiste instellingen vinden duurt even en soms is de skin visueel wat vol. De animaties zijn wat traag, waardoor smartphones minder snel aanvoelen. Toch is de skin wel verzorgd en komen we doorgaans geen gekke foutjes tegen. De tutorials zijn erg goed, zoals die van de Gimbal-modus, en er is veel in te stellen. Er is dan ook goed nagedacht over de skin, of je er nu van houdt of niet. Het nadeel is wel dat de ondersteuning van LG ondermaats is, met minimaal twee jaar upgrades en updates.

Conclusie

Niet alleen het unieke concept van de LG Wing verdient een compliment, maar ook de goede uitvoering ervan. Zo voelen de behuizing en het scharnier solide aan. Hoewel het lastiger is om voor dit smartphoneconcept de software op orde te krijgen dan bij de LG G8X ThinQ met tweede scherm-accessoire, is het beter uitgevoerd. Ook hoef je geen apart accessoire mee te nemen bij de Wing, waardoor je het tweede scherm sneller daadwerkelijk gebruikt. Er zijn bovendien redelijk wat interessante gebruikstoepassingen te verzinnen, al blijft deze smartphone slechts interessant voor een selecte groep mensen. Wanneer je graag video's maakt, biedt de Wing in elk geval meerwaarde, door de Gimbal-modus.

Alsnog is het concept niet perfect uitgevoerd. Zo zijn we soms de inhoud van het tweede scherm even kwijt. LG zelf is echter alsnog weinig aan te rekenen, want het meeste werkt goed. Een groter punt is - zoals wel vaker bij aparte smartphoneconcepten - het gebrek aan ondersteuning van ontwikkelaars. Doordat de Wing - ook door zijn prijs - maar door een zeer kleine groep mensen zal worden gekocht, is een app aanpassen voor de Wing niet heel interessant. Dat maakt het toestel enigszins vleugellam.

Als reguliere smartphone presteert de Wing over het algemeen redelijk goed, hoewel de accuduur iets achterblijft, de luidspreker tegenvalt en er geen high-end soc in zit. De software-ondersteuning is helaas ook niet geweldig bij LG. Hij heeft echter prima schermen en de LG-camera is een sprong vooruit ten opzichte van vorig jaar, ook al zit er geen telecamera op. Je levert dus wel wat in voor dit bijzondere ontwerp, maar daar krijg je wat voor terug als dit smartphoneconcept je aanspreekt. Toch is dit voor lang niet iedereen de ideale vormfactor voor een smartphone. Zo is het toestel enorm topzwaar als je hem vasthebt terwijl hij opengeklapt is. We zijn bang dat er niet enorm veel smartphones uit zullen komen op basis van dit concept, maar we zouden het graag zien, want met betere app-ondersteuning zijn er nog heel wat toepassingen te verkennen.