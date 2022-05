LG's smartphonedivisie leed 751 miljoen dollar verlies in 2020

LG's Mobile Communications-divisie heeft vorig jaar omgerekend 751 miljoen dollar verlies geleden, zo maakte het Koreaanse bedrijf bekend. LG bevestigde tijdens de bekendmaking van de jaar- en kwartaalcijfers zijn positie op de smartphonemarkt te heroverwegen.

Het jaarverlies van 841,20 miljard Koreaanse won, of omgerekend 750,63 miljoen dollar, is wel minder dan dat over 2019: toen verloor de mobiele divisie van LG 1,01 biljoen Koreaanse won, oftewel 858,34 miljoen dollar. De omzet van LG Mobile Communications kwam in het vierde kwartaal van 2020 ook 4,9 procent hoger uit dan in hetzelfde kwartaal van 2019, maar 9,2 procent lager dan in het derde kwartaal. Dat kwam volgens het bedrijf door tekorten van 4G-chipsets en tegenvallende verkopen van premiumsmartphones.

De aanhoudend slechte cijfers bij smartphoneverkopen zijn voor LG reden om zijn positie op die markt te heroverwegen. Dat schreef LG eerder deze maand in een interne notitie en maakt het bedrijf nu publiek bekend in de presentatie bij zijn kwartaalcijfers. LG gaat zijn 'huidige en toekomstige concurrentiepositie objectief overwegen en de koers nader bekijken'. Het bedrijf zegt te verwachten dat de wereldwijde vraag naar smartphones weliswaar gaat herstellen naar die van voor de coronacrisis, maar dat de concurrentie ook gaat toenemen.

LG bracht eind 2020 onder andere de opvallende Wing-smartphone uit. Dit jaar zou de Rollable met oprolbaar scherm moeten verschijnen. LG Electronics als geheel had wel een goed jaar, met een stijging van de winst van 31,1 procent tegenover 2019, met name vanwege goede verkopen van huishoudelijke apparaten, oled-tv's en voertuigonderdelen.